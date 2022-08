As muitas faces do cancro – e dos seus tratamentos

Imunoterapia, uso do microbioma, vacinas personalizadas… Não passa um mês sem a imprensa internacional dar notícia de terapias novas e promissoras no tratamento do cancro. Algumas dessas inovações já estão disponíveis e a ser usadas – a imunoterapia é uma área de que se fala bastante - outras são possibilidades mais ou menos remotas. Em qualquer caso, os cientistas avisam contra o excesso de expetativas. O cancro é um fenómeno extremamente complexo, e as formas de lidar com ele não o podiam ser menos. No Dia Mundial da Luta Contra o Cancro, que se comemora esta terça-feira, 4 de fevereiro, o EXPRESSO entrevistou João Freire, diretor clínico do IPO Lisboa, para obter um ponto da situação. Uma das ressalvas que ele fez foi que os novos tratamentos de que se costuma falar lidam sobretudo com situação de cancros em estádio avançado – ou seja, visam prolongar a existência do doente e melhorar a sua qualidade de vida, não curar o cancro.

Em termos gerais, há razões para ter esperança em relação ao aparecimento de tratamentos novos nesta altura?

Não se pode falar em cancro genericamente. São muitas doenças diferentes, de órgãos diferentes. Podemos dizer que o tratamento do cancro tem vindo sempre a melhorar, pelo refinar da técnica cirúrgica, radioterapia, novos medicamentos… Os novos tratamentos têm trazido melhorias, mas representam uma soma de ganhos que muitas vezes são de pequena magnitude. Todos juntos, adquirem uma expressão maior. Nalgumas doenças e nalgumas circunstâncias, os ganhos são maiores, mas é raro que se traduzam naquilo de que as pessoas vão à procura, que é a cura, sobretudo na doença avançada.

Também tem havido melhorias na área da prevenção. As duas coisas conjugadas vieram permitir que neste momento se possa afirmar, com alguma tranquilidade, que a incidência e a mortalidade do cancro poderão começar a diminuir, como já se verificou na América.

Nalguns cancros em particular?

As áreas onde será mais aparente o esforço de prevenção serão as neoplasias ligadas ao vírus HPV, o vírus de papiloma, para o qual existe neste momento uma vacina. O HPV está associado a vários cancros, dos quais o principal é o cancro do colo do útero, mas também cancros da orofaringe, do canal anal, neoplasias da vulva, enfim, vários cancros. A vacina é preventiva, como a maior parte das vacinas, e está indicada para o início da adolescência, fazendo parte do plano nacional de vacinação em Portugal. Antes estava limitada às pessoas do sexo feminino, mas há a ideia de a alargar aos indivíduos do sexo masculino. É uma medida preventiva dirigida aos tipos de HPV que estão mais ligados ao aparecimento de cancro. Nem todos os tipos de HPV tem o mesmo risco.

Outra área onde há uma possibilidade franca de intervenção continua a ser o tabaco. No risco por exposição a química, o maior expoente continua a ser o tabaco, onde continua a haver uma margem grande para melhoria. Depois haverá outros. A prevenção do excesso de peso, o exercício físico, uma dieta mais adequada, são medidas que, além de promoverem a saúde em particular e na perspetiva cardiovascular, também são medidas de prevenção do cancro.

Qual é a importância da obesidade como fator de cancro, comparativamente, por exemplo, ao tabaco?

É muitíssimo menos. A associação entre obesidade e cancro é uma associação estatística do ponto de vista epidemiológico. Tem a ver com estudos de grandes grupos de pessoas, e está relacionada com modificação do ambiente hormonal.

Falando agora em medicamentos novos. Um dos que têm sido referidos é o Imatinib.

O Imanitib é relevante por ser o primeiro de uma nova geração de medicamentos que estão a ser desenvolvidos. É usado não só para a leucemia mieloide crónica, mas também para um tumor raro das vias digestivas. O medicamento está dirigido a uma mutação que é muito importante no crescimento do tumor. O bloqueio do funcionamento desse gene alterado tem permitido sobrevivências de doentes muito prolongadas, onde antes não havia nenhuma forma eficaz de tratamento para além da cirurgia. Quer a quimioterapia quer a radiação tinham pouco efeito. Isto mudou claramente o paradigma de tratamento destas duas doenças.

Infelizmente, nem sempre há uma mutação específica ligada à progressão da doença que possa ser acionável por medicamentos, com um resultado tão dramático como há nas doenças tratadas pelo Imatinib. Também temos vários medicamentos desta classe dirigidos a mutações específicas que existem nos tumores do pulmão. Nalguns desses tumores, vieram substituir em grande parte a utilização de quimioterapia.

Pode explicar como funcionam esses medicamentos, em linguagem tão simples quanto possível?

Desde o projeto do genoma, temos o conhecimento de todos os genes da nossa espécie, e temos capacidade de estudar os genes que estão ativos e que estão alterados nos tumores. Temos uma sequência de nova geração que permite estudar todos os genes que estão ativos numa determinada amostra. Portanto, percebemos que nalguns tumores existem mutações que são específicas deles. Essas mutações têm a ver com a ativação de proteínas que dão sinais à célula para se dividir. Os tumores crescem por divisão celular.

As células normalmente dividem-se, mas aí é uma divisão excessiva.

É uma divisão excessiva. Nesses tumores, temos um botão que diz ‘divide-te, divide-te, divide-te’. O medicamento dirige-se à proteína que está a dar esse sinal e bloqueia-o. Nos tumores em que essa mutação é predominante, desligar esse sinal faz com as células entrem e morte celular ou deixem de crescer. Genericamente, funciona sobre esses tumores como outros medicamentos dirigidos às células malignas.

Mas é algo muito mais preciso.

É algo mais específico para a célula maligna em questão, porque tem aquele recetor específico ativado. As células normais também têm esses mecanismos de sinalização, portanto não estão isentas de algum efeito desta medicação, mas não é o mesmo que ela tem sobre o cancro. E é mais dirigida do que a quimioterapia, que é mais genericamente para o processo de divisão celular que está feito e para as moléculas implicadas nisso, quer o DNA quer o RNA, quer as proteínas.

Só para ficar claro, tudo isto soa muito promissor, e nalguns casos já é funcional, mas parece que quando falamos de cancro ainda não falamos de situações em que podemos saber qual é a célula ou o gene que está a causar o problema e simplesmente ir lá desativá-la. Não é assim, pois não?

Na carcinogénese, isto é, no processo em que as células atingem as suas características de malignidade, acumulam muitas mutações e defeitos genéticos. Com frequência, as células tumorais têm muitas alterações, mas há poucas que conduzem o processo, e nem todas se conseguem identificar. Estes tumores nos quais identificámos mutações acionáveis específicas são uma percentagem relativamente pequena de todos os tumores que podemos ter. Muitos dos tumores têm muitas alterações sobre as quais não podemos intervir para alterar o curso do tumor.

Qual é o processo que dá origem a um cancro?

O cancro começa com alguma coisa que leva a uma alteração do DNA, que é aquilo que controla a célula. Uma mutação. As células têm mecanismos de controle, portanto muitas vezes as mutações levam a que a célula acaba por morrer e não se divida. Mas há mutações que permitem que a célula se continue a dividir. Não são detetadas pelo sistema que protege a fidedignidade do DNA cada vez que é replicado, e ganham alguma instabilidade do seu DNA que permitem escapar ao mecanismo de controle que existem para prevenir esse acontecimento.

Se à mutação que permitiu ficar um pouco fora do circuito de controle se juntarem outras que permitem adquirir outras capacidades, a célula acaba por adquirir as caraterísticas da célula tumoral: a capacidade de se dividir infinitamente, sem precisar de estímulos para isso e sem nenhum controle, sem responder aos estímulos que impedem que se divida, fugindo aos mecanismos que têm a ver com a morte celular. E depois, até, ganhar capacidades que são características de tumores malignos, como invadir outros tecidos e de metastizar, isto é, de entrar em circulação e se alojar noutras localizações.

Todas estas capacidades correspondem a um acumular de alterações genéticas que muitas vezes têm a ver com a ativação de genes que estão relacionados com os tumores – os oncogenes; há vários que são conhecidos – e com a inativação de genes ligados a mecanismos que protegem dos tumores. Pela acumulação de alterações genéticas sucessivas é que a célula vai ganhando estas capacidades, num processo que é raro, que é difícil de iniciar, e que demora muitos anos. Se em vez de olharmos para os casos de cancro por cem mil habitantes olhássemos para o número de células que malignizam, contra o número incontável de divisões celulares que aconteceram desde que fomos criados a partir de uma única célula, e que acontecem todos os dias para nos mantermos vivos, porque há tecidos em regeneração constante…

Una das dificuldades na deteção de muitos cancros é a ausência de marcadores. Eu posso ter um cancro e não haver quaisquer sinais disso.

É sabido que a carcinogénese decorre em células que numa parte importante do processo são iguais às outras e quando se começam a multiplicar é preciso que o façam até um certo volume – sei lá, o volume de uma ervilha ou de um berlinde – para serem vistas em exame de imagem com boa resolução, não havendo sintomas. Antes disso não são detetáveis. Agora já existem técnicas de deteção com uma grande capacidade, mas depois também não sabemos o que significam.

O cancro pode já estar bastante avançado quando se torna detetável.

Depende. Mais numas neoplasias do que noutras. De facto, há neoplasias que, quando surgem manifestações clínicas, estão numa fase avançada. Mas nalguns casos – o pâncreas é um exemplo - também não está completamente demonstrado que a deteção mais precoce vá alterar o curso da doença. Há uma coisa chamada o viés de antecipação. Por se ir à procura de algo e o encontrar mais cedo, isso não modifica necessariamente o curso da doença.