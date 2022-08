Número de passageiros a viajar com passe nos transportes públicos aumentou 15%

Nos primeiros seis meses de funcionamento dos novos tarifários nos transportes públicos, registou-se um aumento de 15% no número de passageiros a comprar passe e uma subida de 22% na venda desses títulos, a nível nacional. Os dados revelados esta segunda-feira são da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT), que publicou um relatório com base na informação recolhida junto das autoridades de transportes e dos operadores, para analisar o impacto da entrada em vigor a 1 de abril de 2019 do programa de apoio à redução tarifária (PART).

A Autoridade conclui que as variações observadas a nível nacional “são influenciadas sobretudo pelos resultados mais expressivos” registados nas áreas metropolitanas de Lisboa (AML) e do Porto (AMP)”. Só na Grande Lisboa, o número de passes vendidos aumentou 29% neste período e os passageiros a viajar com título mensal subiram 17%. No Grande Porto, o acréscimo na venda de títulos mensais foi de 15% e no número de passageiros com passe foi de 14%.

Nas comunidades intermunicipais que disponibilizaram informação à Autoridade, registou-se, em média, um aumento de 5% na venda de passes e de 1% no número de passageiros com título mensal. Ao mesmo tempo, a nível nacional, os utentes compraram menos bilhetes de utilização única. A venda desses títulos ocasionais baixou 10%. A AMT salienta que, apesar de haver uma tendência para a substituição dos bilhetes ocasionais por títulos mensais, isso ainda não “implica, necessariamente, uma maior fidelização dos utilizadores aos serviços”.

Com base nos dados recolhidos, a Autoridade conclui ter havido acréscimos de procura “em níveis que já não se verificavam há vários anos”, admitindo que isso possa “resultar numa alteração de comportamentos e favorecer a reparação modal, bem como repercutir-se positivamente no acesso à mobilidade e na diminuição das emissões de gases de efeito de estufa e na redução do congestionamento”.

Para elaborar o relatório, a Autoridade pediu informação a todas as comunidades intermunicipais (CIM), áreas metropolitanas e municípios, além dos operadores de transporte a nível nacional, embora nem todos tenham respondido. A falta de dados não permitiu que fossem calculados indicadores de oferta, “essenciais para aferir se o aumento da procura levou a acréscimos de ocupação dos veículos disponíveis”.

Uma das maiores críticas dos utilizadores tem sido, precisamente, a falta de capacidade dos transportes darem resposta ao aumento de passageiros. No relatório, a AMT admite não poder “concluir de forma objetiva sobre a eventual (in)capacidade de a oferta acomodar a procura, devendo também ter-se em conta que o sistema vinha a perder utilizadores há vários anos”.

À Autoridade da Mobilidade e dos Transportes cabe o papel de acompanhar e avaliar os níveis de serviço e de funcionamento dos mercados e das empresas do sector dos transportes. O PART foi lançado há dez meses, a 1 de abril de 2019, embora os novos tarifários não tenham entrado em vigor na mesma altura em todo o país.