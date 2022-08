Homem detido em Sines com mais de 1.500 doses de heroína e cocaína

A GNR deteve um homem de 41 anos em Sines, distrito de Setúbal, na posse de mais de 1.500 doses de heroína e cocaína, que foram apreendidas, revelou esta segunda-feira aquela força de segurança. Segundo o Comando Territorial de Setúbal da GNR, o suspeito foi detido no sábado por militares do Posto Territorial de Sines, no decorrer de uma ação de policiamento.

Os militares viram um homem que se dirigia para uma zona florestal já referenciada por tráfico de droga e quando foi abordado tinha na sua posse 1.440 doses de heroína e 86 doses de cocaína, de acordo com a Guarda Nacional Republicana (GNR). Além da droga, foi ainda apreendido ao suspeito 283 euros em dinheiro e quatro telemóveis.

O homem foi hoje presente ao Tribunal Judicial de Setúbal, que lhe decretou a medida de coação de prisão domiciliária com controlo através de pulseira eletrónica.