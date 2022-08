Caso Rosa Grilo. Leitura da sentença marcada para 18 de fevereiro

A leitura da sentença do caso Rosa Grilo foi remarcada para o dia 18 de fevereiro, avança esta segunda-feira a SIC. A data surge depois de, a 10 de janeiro, a leitura ter sido adiada devido a uma alteração não substancial dos factos no processo.

De acordo com a estação, o coletivo de juízes não vai reabrir o julgamento – apesar de ter surgido um novo testemunho, ele foi considerado pouco credível.

Em causa está o homicídio do triatleta Luís Grilo, marido de Rosa Grilo. Na acusação, o Ministério Público atribui a António Joaquim, amante de Rosa Grilo, a autoria do disparo sobre Luís Grilo.

O crime teria sido cometido na presença de Rosa Grilo, no momento em que o triatleta dormia no quarto de hóspedes da casa do casal, na localidade de Cachoeiras, Vila Franca de Xira, em julho de 2018.