Bruxelas e Portugal põem cancro na agenda

A carta de missão enviada pela comissária europeia, Ursula von der Leyen, no dia 10 de setembro, à comissária da Saúde, Stella Kyriakides, representa um desafio de grandes proporções: “Quero que apresente um Plano Europeu de Combate ao Cancro para ajudar os Estados-membros a melhorar a prevenção e o tratamento do cancro.”

O percurso de Stella Kyriakides, porém, parece estar à altura do desafio: psicóloga, sensivelmente três décadas como funcionária do ministério da Saúde do Chipre, ativista e legisladora, membro de várias instituições ligadas ao cancro, filha de uma doente com cancro da mama e, ela própria, doente oncológica, também com cancro da mama.

Na mesma carta, Ursula von der Leyen, que é a primeira mulher a dirigir um executivo comunitário, especifica as linhas gerais do plano: “Deve propor ações para fortalecer a abordagem europeia em todas as etapas principais da doença: prevenção, diagnóstico, tratamento, vida como sobrevivente do cancro e cuidados paliativos.”

O trabalho científico assume igualmente um papel importante no pedido da comissária europeia, ao defender “uma estreita ligação com a missão de pesquisa sobre cancro no futuro programa Horizon Europe”. O Horizon Europe é o maior programa de investigação e inovação de sempre da União Europeia, com o objetivo de conduzir a mais descobertas, avanços e lançamentos mundiais transferindo ideias inovadoras dos laboratórios para o mercado. Perto de €80 mil milhões de financiamento estiveram disponíveis ao longo de sete anos (2014 a 2020), sendo que o próximo programa arranca em 2021.

Cerdas e o plano europeu

Os números fundamentam a importância e a urgência de implementação do plano: o cancro é a segunda causa de morte no continente e todos os países da União Europeia (UE) registam aumentos significativos de novos casos. Mas também é verdade que 30% a 50% dos casos detetados poderiam ser evitados se as medidas de prevenção chegassem a mais cidadãos.

Como sublinha Sara Cerdas, eurodeputada do PS, que preside o Grupo de Trabalho em Saúde do Parlamento Europeu — uma estrutura associada à Comissão de Trabalho do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, que acompanha e debate as temáticas de saúde europeias — a UE “tem a capacidade de melhorar os determinantes de saúde, contribuindo para ambientes promotores de saúde e de estilos de vida saudáveis”.

“Os exemplos são vários, vão desde as diretivas sobre a qualidade do ar e das águas, passando pelas questões da segurança alimentar, da introdução de vacinas e medicamentos no mercado”, acrescenta.

Médica de profissão, a madeirense Sara Cerdas foi recentemente nomeada relatora para o Relatório do Parlamento Europeu sobre o Cancro e reconhece a importância do Plano Europeu, cuja proposta será apresentada no próximo dia 4 de fevereiro, Dia Mundial de Luta Contra o Cancro.

“O cancro tem uma elevada carga para os sistemas de saúde, mas também para as famílias, para a sociedade e para a economia de um país. Uma aposta nas doenças não transmissíveis, as ditas doenças tendencialmente crónicas, onde o cancro se insere, torna-se fundamental para melhores ganhos em saúde”, assegura Sara Cerdas.

Num encontro recente com Stella Kyriakides, a eurodeputada portuguesa propôs a análise de medidas que incorporem as necessidades específicas das Regiões Ultraperiféricas que, devido à sua natureza geográfica, têm mais dificuldades no acesso aos tratamentos oncológicos e à inovação.

Portugal: as apostas do Governo

As doenças oncológicas são também uma das prioridades das políticas de saúde do Governo português. Com o aumento crescente de novos casos e com taxas de sobrevida superiores a 50%, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) não consegue dar resposta em tempo considerado expectável (30 dias) a 20% dos doentes oncológicos que chegam aos hospitais (consulta externa), sabendo-se que o tempo é um fator determinante quando falamos de cancro. O problema surge numa fase precoce, quando se identifica o doente com potencial de doença. Quanto mais cedo os doentes forem vistos, mais cedo será feito o diagnóstico e mais fácil será o tratamento.

“Uma das nossas grandes batalhas é garantir o acesso e a equidade, porque nenhum doente pode ficar penalizado por viver numa área do país em que haja mais baixa densidade”, afirma António Sales, secretário de Estado da Saúde. “Queremos dar a ciência de forma igual, sem excluir ninguém”, acrescenta.

A prevenção primária e secundária é outra das prioridades, sobretudo os rastreios de base populacional, com a respetiva cobertura e adesão. O Governo quer apostar na literacia em saúde e na informação porque se esta não existir, ou pecar por escassa, “atrasará o diagnóstico”, assegura António Sales.

Por outro lado, segundo o secretário de Estado, o Governo vai continuar a apostar na hospitalização domiciliária e na criação de equipas hospitalares que possam ir a casa dos doentes. Já existem 25 hospitais do SNS com hospitalização domiciliária e o executivo pretende que, ainda em 2020, se somem mais dez instituições a este grupo, sendo que está planeado que os restantes hospitais possam vir a ter este serviço em 2021. “Qualquer doente com patologia do foro oncológico certamente estará melhor em casa e isso representa uma poupança de recursos enorme.”

António Sales diz ainda que, dado que o país terá a presidência da Comissão Europeia em 2021, deve aproveitar nesta “janela de oportunidade para fazer o próprio tirocínio nesta matéria”.

€50,6 milhões previstos para oncologia

Secretário de Estado da Saúde garante que €34 milhões são para capacitação dos IPO de Lisboa, Coimbra e Porto

O montante do Orçamento do Estado destinado ao reforço do Serviço Nacional de Saúde (SNS) totaliza €941 milhões. Apesar de ainda não ser quantificável, nesta fase, o valor do investimento nas áreas do cancro será de “cerca de €34 milhões e estão destinados à capacitação dos três institutos portugueses de oncologia (Lisboa, Coimbra e Porto)” garantiu António Sales no último debate televisivo do projeto “Tenho cancro. E depois?”, que serviu para discutir as prioridades para a oncologia no país. Além do secretário de Estado da Saúde, a reunião contou também com a presença de Vítor Rodrigues, presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Ana Raimundo, da Sociedade Portuguesa de Oncologia, e Alexandre Lourenço, presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares.

Este reforço, segundo António Sales, não se destina a suportar os prejuízos das instituições, que aumentaram de 17 para 28 milhões de euros em 2018. Nesse ano, o IPO de Lisboa acumulou perdas de €17,4 milhões (mais 12 milhões que no período anterior), o do Porto de €7,4 milhões e o de Coimbra de €3,2 milhões. O secretário de Estado promete igualmente 16,6 milhões de euros para investimento “em aceleradores lineares em vários pontos do país”, ou seja, dispositivos utilizados no serviço de radioterapia, que emitem radiação, utilizada em diversos tratamentos.

Alexandre Lourenço, presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, considera que o investimento anunciado para a saúde “não vai resolver a maioria dos problemas”, mas sublinha que o facto de haver uma priorização para o sector da oncologia “é um dado positivo”. Para o especialista é importante “garantir que a rede SNS é capaz de prestar cuidados em tempo útil e, neste momento, estamos muito longe dessa realidade”. Propõe que se crie um “sistema de monitorização que nos permita ter um máximo de delay de três meses, de forma a que as administrações possam ter uma atenção específica a determinado problema e consigam resolvê-lo no dia”. “Estamos a trabalhar num sistema reativo”, afirma.

Cancro na Europa

23,4%

dos novos casos de cancro em todo o mundo ocorrem na Europa, de acordo com a Agência Internacional de Pesquisa em Cancro (IARC)

20%

das mortes por cancro em todo o mundo são na Europa, segundo a mesma agência da Organização Mundial da Saúde

Textos originalmente publicados no Expresso de 1 de fevereiro