As boas e as más notícias de mais um dia de combate ao coronavírus (e o ponto da situação dos portugueses)

É uma segunda-feira marcada pela divulgação de resultados negativos nos testes feitos aos portugueses repatriados de Wuhan, a cidade chinesa que é o epicentro do surto de coronavírus. A essa seguiu-se uma outra boa notícia, a de que nenhum deles “desenvolveu qualquer sintomatologia compatível com o vírus”, como contou ao final do dia a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

Num “ambiente tranquilo”, que o Governo tenta tornar “o mais confortável possível”, fornecendo livros, jornais, internet e outros materiais de apoio, os 20 portugueses que chegaram no domingo à noite precisam sobretudo de descanso. Estão a tê-lo no Hospital Pulido Valente, em Lisboa, onde vão continuar nas próximas duas semanas. “Passaram o dia de ontem numa viagem complexa, cansativa e stressante” - ao Expresso, um dos portugueses faz o relato dessas 30 horas — “e este é um dia de ajustes a um novo espaço, novos companheiros, a uma nova realidade”, completou Graça Freitas.

Nos próximos dias, os cidadãos vão continuar em observação e repouso e, apesar de poderem partilhar espaços comuns, têm de usar sempre máscaras. “Qualquer sintoma sugestivo fará com que repitam análises”, afirmou ainda Graça Freitas na conferência de imprensa de resumo do dia, lembrando que as autoridades internacionais de saúde estão ainda a aprender a lidar com este novo vírus.

mário cruz

Pelo mundo nem só de boas notícias se fez esta segunda-feira. Na China, o número de mortes causadas pelo coronavírus já ultrapassou o da pneumonia atípica, epidemia que afetou o país em 2003 — chegou já às 362 pessoas em pouco mais de um mês, quando há 16 anos foram 349 mortes em nove meses. Por isso, e ao contrário do que é habitual, o Governo chinês admitiu pedir apoio ao resto do mundo para responder à crise.

Com os números a subir aumenta também o alarmismo e a propagação de notícias falsas, dois aspetos que as autoridades internacionais pretendem travar. A China criticou os Estados Unidos pelas restrições à entrada de chineses no país, acusando Washington de “semear o pânico” e de ser “um mau exemplo”. Já a Organização Mundial da Saúde anunciou estar a trabalhar com a Google para combater notícias falsas. O objetivo é “garantir que as pessoas que procuram informação sobre o coronavírus vejam as informações da OMS nos seus resultados de pesquisa”, explicou o diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Na Europa a situação está “controlada”, de acordo com a garantia dada pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças. Em Bruxelas, esta segunda-feira, a diretora do centro, Andrea Ammon, afirmou que “a situação no Europa está realmente sob controlo” e assim permanecerá desde que sejam tomadas as precauções para “confinar os casos e evitar a sua propagação”. De qualquer forma, continuou, “a probabilidade de vermos mais casos importados na UE é de ‘moderada a elevada’, mas se forem detetados atempadamente e forem implementadas as medidas de controlo e prevenção apropriadas, a possibilidade de se verificarem mais casos de contágio de humano a humano na UE é estimada ‘muito baixa a baixa’”.

Na Europa já foram registados 25 casos, 21 na União Europeia, dois no Reino Unido e outros dois na Rússia. Destes 21 casos, conta Ammon, “oito foram contraídos na Europa — sete na Alemanha e um em França —, tendo todos os outros sido importados”.