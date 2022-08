Relações entre Apple e União Europeia estão por um fio... de carregador universal

De um lado, os consumidores de telemóveis Android; do outro, os compradores de produtos Apple, num duelo em que não cabem apenas as marcas. Mais do que uma dificuldade do quotidiano, a divisão entre carregadores de iPhone e de outros telemóveis tem bases tecnológicas, legais, económicas, ambientais e até políticas.

Atualmente, circulam no mercado três tipos de cabos: o USB-C, o Micro USB e o Lightning, da Apple. A situação, segundo um parecer do Parlamento Europeu, penaliza os consumidores e o ambiente, pelo que o organismo comunitário pretende que seja implementado um modelo único. A ideia tem merecido forte oposição do gigante tecnológico norte-americano Apple, que sustenta que a alteração provocaria um volume de lixo eletrónico “sem precedentes”. A medida prejudicaria também a empresa, que vendeu “mais de mil milhões de equipamentos com um conector Lightning, bem como um ecossistema de acessórios e outros produtos”.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.