Muçulmanos querem ter direito à nacionalidade tal como os judeus

Brafame Gordo e o seu irmão Galebo partiram do Alentejo tão contrariados que chegaram a pedir autorização ao rei para os deixar regressar. Numa petição dirigida à Coroa portuguesa, hoje guardada na Torre do Tombo, pedem para voltar para Portugal e para lá viver com as suas famílias, “assim mouros como sempre foram”. Como estes irmãos, outros muçulmanos tentaram regressar para as suas terras de origem, de onde foram expulsos em 1496.

Na altura, um édito do rei D. Manuel I, denominado “Que os Judeus e Mouros forros se saiam destes Reinos e não morem nem estejam neles”, decretou que as minorias religiosas deveriam partir no prazo de dez meses. Os judeus e muçulmanos que não o fizessem seriam condenados à morte e os seus bens seriam confiscados.

