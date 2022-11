Isabel dos Santos em litígio com chineses

O segredo é a alma do negócio. Políticos, empresários e advogados sabem disso. E tem sido com discrição que Isabel dos Santos, através dos seus advogados, vem negociando uma compensação milionária por ter sido afastada do projeto que fará nascer a maior barragem em Angola. O aproveitamento hidroelétrico de Caculo Cabaça custará ao Estado angolano a soma de 4,5 mil milhões de dólares (€4 mil milhões), a pagar ao grupo chinês responsável pela construção. Parte do dinheiro poderá acabar nos bolsos de Isabel dos Santos, a título de indemnização.

Ao que o Expresso apurou, em agosto de 2018 foi iniciada no ICC, tribunal arbitral internacional com sede em Paris, uma ação que opõe a Boreal Investments Limited, uma offshore de Hong Kong, e a China Gezhouba Group Company (CGGC). A Boreal, controlada por Isabel dos Santos, era uma das empresas do consórcio que em 2015 foi contratada pelo Governo de José Eduardo dos Santos para construir o megaprojeto de Caculo Cabaça. A CGGC liderava o consórcio, mas ficou sozinha no projeto em 2018, por imposição do novo Governo de João Lourenço.

