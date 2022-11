Coronavírus. Avião que transporta portugueses já aterrou em Marselha

O avião que transporta 250 cidadãos europeus (a maioria franceses), entre os quais os 17 portugueses repatriados de Wuhan (China), aterrou em Marselha (França), escassos minutos depois da hora prevista (13 horas de Lisboa). Os portugueses a bordo do Airbus serão agora transportados para Portugal pelo C130 da Força Aérea Portuguesa que já se encontra em Marselha.

O Expresso sabe que é o Ministério da Saúde quem está a coordenar, em articulação com as demais entidades competentes, o processo de repatriamento dos portugueses que se encontravam em território chinês. Ao final da manhã, ainda estava por definir a hora exata em que o C130 da Força Aérea Portuguesa teria autorização para retirar os portugueses de Marselha (França) e, consequentemente, a hora prevista para a chegada a Portugal. Mas ao Expresso, fonte do ministério da Saúde garantiu que a expectativa é para que os 17 portugueses possam chegar ao país ao final da tarde deste domingo.

O plano para receber os 17 portugueses está já a ser preparado pelas várias entidades competentes. A ministra da Saúde, Marta Temido, reuniu ontem com as várias entidades da saúde envolvidas na operação de repatriamento dos portugueses, num encontro onde estiveram presentes o Secretário de Estado da Saúde, a Directora-Geral de Saúde, o presidente do INEM, a equipa portuguesa de Sanidade Internacional e os responsáveis dos hospitais do SNS identificados para acolher os portugueses repatriados. O objetivo foi operacionalizar todos os detalhes clínicos, técnicos e operacionais para receber os portugueses.

Recorde-se que apesar de não estar previsto que os portugueses que não evidenciem sintomas de infecção fiquem em isolamento, os que assim o desejem podem solicitá-lo à chegada e serão encaminhados para os hospitais Pulido Valente, em Lisboa, e Hospital Militar, no Porto. Antes de embarcar, os portugueses foram sujeitos a exames por parte das autoridades chinesas. Todos foram autorizados a embarcar por não existirem evidências de contágio. À chegada a Portugal, os cidadãos repatriados serão novamente avaliados e terão de fornecer dados de residência e contacto às entidades competentes ficando, a partir daí m contacto regular com as autoridades de saúde da área de residência para monitorização.

No sábado, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, referiu que o repatriamento de portugueses da cidade chinesa de Wuhan estava "a decorrer bem".

[Notícia corrigida às 15h26 para retificar o número total de passageiros a bordo do avião]