Afinal, o que é que vamos comer no futuro?

Em “Blade Runner”, o filme de Ridley Scott adaptado da obra de Philip K. Dick, o ambíguo herói Rick Deckard apresenta-se ao espectador numa cena em que, sentado ao balcão de um restaurante de comida de rua em Los Angeles, degusta a sua taça de noodles enquanto a chuva cai torrencialmente. Entre carros voadores, luzes de néon a colorir as poças de água e guarda-chuvas iluminados que parecem os sabres de luz de outra saga bem conhecida, Deckard usa os pauzinhos de madeira para levar os fios de massa à boca e matar a sua fome futurista.

O filme, como bem sabemos, passa-se em 2019, onde, segundo a previsão distópica dos realizadores, os animais estão extintos. É impossível saber ao certo os temperos usados na confeção da refeição ingerida por Deckard, mas, dado o contexto, pode-se presumir que se trata de uma refeição 100% vegetariana. Bom, já estamos em 2020 e os animais continuam a ser consumidos na nossa dieta, ainda que cada vez menos, seguindo uma crescente tendência de dieta flexitariana (que dá prioridade à ingestão de vegetais, diminuindo o consumo de carne). O futuro está entre nós e, em vez de carros voadores, as ruas estão repletas de trotinetas elétricas, não colonizámos novos planetas e continuamos a comer de garfo e faca.

