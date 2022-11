Luanda Leaks. Provas ilegais não impedem investigação

Os documentos no caso Luanda Leaks terão sido obtidos por acesso indevido de Rui Pinto a sistemas informáticos. Este é o grande obstáculo para o Ministério Público e a Polícia Judiciária os poderem utilizar numa investigação criminal. “Trata-se de uma prova ilegal. Seria o mesmo que aceitarmos investigar informação oriunda de documentos roubados num assalto a casa de Isabel dos Santos”, diz um inspetor daquela polícia no anonimato. Até porque, acrescenta, nenhum tribunal do mundo iria validar essas provas obtidas de forma ilícita.

