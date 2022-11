Lisboa sem rastreio ao cancro de mama até 2022

Quanto mais cedo um cancro é detetado, mais tarde (ou nunca) terá uma consequência eventualmente fatal. A deteção precoce é o primeiro passo para o sucesso do tratamento, mas os rastreios eficazes disponíveis — mama, colorretal e colo do útero — ainda não chegam a todos os portugueses. As neoplasias mamárias são as que há mais tempo beneficiam de um rastreio populacional, no entanto, continuam a excluir as mulheres da Grande Lisboa.

A região da capital é a única do país que não garante o rastreio a todas as mulheres, apenas incluindo as utentes de unidades de saúde que outrora estavam sob a alçada da Administração de Saúde do Centro, ou seja, deixando de fora as áreas mais povoadas. “Recebemos 20 euros por cada mamografia feita, valor que vai dando, mas em Lisboa e Vale do Tejo até há pouco tempo só tínhamos contrato para meia dúzia de concelhos. Agora vai aumentar, mas ainda não será para todos. Estamos a deixar escapar um nicho muito importante, uma área com o maior número de residentes e muita pobreza escondida”, afirma o presidente da Liga Portuguesa contra o Cancro, Vítor Rodrigues.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.