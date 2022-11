Com a Europa na sala, população de Beja sai à rua. Para pedir melhores acessos à cidade

O centro histórico de Beja "acordou hoje bem guardado" nas imediações da pousada onde se realiza a cimeira dos "Amigos da Coesão" da União Europeia, em torno da qual foi montado um perímetro de segurança. A vários metros de distância da Pousada de S. Francisco o trânsito encontra-se cortado com gradeamentos e com presença policial e para aceder ao interior do edifício os jornalistas acreditados tem de passar por controlo semelhante ao usado nos aeroportos.

Na rua estão dezenas de elementos de várias especialidades da PSP, nomeadamente, junto às baias, nas portas de Mértola, onde desde as 11h20 estão concentrados mais de 100 elementos do movimento cívico Beja Merece Mais. O grupo deste movimento, que defende a melhoria de acessibilidades a Beja e ao Baixo Alentejo, nomeadamente a eletrificação da linha ferroviária, a construção da A26 ou o aproveitamento do aeroporto da cidade, está maioritariamente vestido de preto com a fila da frente a mostrar um pequeno cartaz com as reivindicações.

Fonte da PSP disse à agência Lusa que estão hoje presentes em Beja elementos de todas as valências da unidade especial de polícia, nomeadamente das áreas dos explosivos, cinotecnia, do corpo de intervenção ou do corpo de segurança pessoal.

Além disso e excluindo a segurança das comitivas dos chefes de Estado de outros países, o comando distrital de Beja também está mobilizado para este evento com valências como a fiscalização de transito e o policiamento de rua, entre outras.

nuno veiga

Costa pede acordo rápido para evitar crise institucional

O primeiro-ministro, António Costa, convidou os líderes dos países "Amigos da Coesão" para uma cimeira que visa reforçar a posição dos Estados-membros contra cortes na política de coesão no próximo orçamento plurianual da União Europeia. Os países que participam na cimeira preparam-se para transmitir uma mensagem de "unidade" contra a existência de cortes nestes fundos no próximo Quadro Financeiro Plurianual (2021-2027). O primeiro-ministro português considerou hoje que a União Europeia tem de alcançar rapidamente um acordo sobre o orçamento europeu para os próximos sete anos para não prejudicar a economia dos Estados-membros e evitar uma nefasta crise institucional.



Na declaração final, será também transmitida uma mensagem de caráter político, salientando-se "a importância" dos fundos de coesão para o futuro do projeto europeu. "Seria um mau sinal para a economia europeia que houvesse dúvidas em relação à continuidade do fluxo de financiamento de investimentos cuja realização são muito importantes, sobretudo quando se pretende levar a sério desafios como o das alterações climáticas, a transição digital e a melhoria da qualidade do emprego. É fundamental que haja um acordo rápido", acentuou. "Neste dia em que vemos o Reino Unido deixar a União Europeia é importante dar esta mensagem clara de que a União se manterá coesa e seguirá em frente", reforçou António Costa.

Andrej Plenkovi, primeiro-ministro croata afirmou que a Cimeira de hoje vai servir "para definir posições com particular atenção aos fundos de coesão e da política agrícola comum", aludindo à redução do orçamento para estas duas políticas prevista na proposta apresentada pela Comissão Europeia. "Acredito que vamos consegui-lo", disse o chefe do governo da Croácia, que falava numa conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro português, António Costa, após uma reunião bilateral à margem da Cimeira dos Amigos da Coesão.

Enquanto presidência, a Croácia não pode "assinar formalmente" a posição que sair da cimeira, disse, "mas partilhamos as posições" dos restantes 16 Estados-membros do grupo dos Amigos da Coesão (Bulgária, Chipre, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Grécia, Hungria, Itália, Letónia, Lituânia, Malta, Polónia, Portugal, República Checa e Roménia). Relativamente ao orçamento da União Europeia para 2021-2027 Plenkovi reforçou ser "importante fechar um acordo quanto antes" para não atrasar o acesso aos fundos. Além dos 17 Estados-membros do grupo, participam na Cimeira de Beja os comissários europeus do Orçamento, Johannes Hahn, e da Coesão e Reformas, Elisa Ferreira.

A declaração final deverá ser subscrita por 15 dos 17 Estados-membros "Amigos da Coesão" que participam na cimeira de Beja.

Esta será a terceira cimeira dos países "Amigos da Coesão", depois de Bratislava e de Praga, e a reunião de Beja realiza-se a pouco mais de duas semanas da cimeira informal de chefes de Estado e de Governo da União Europeia, prevista para dia 20 de fevereiro e que foi convocada pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.