Passe família chega ao Grande Porto a 1 de maio

O passe família foi aprovado, esta sexta-feira, pelos 17 municípios da Área Metropolitana do Porto (AMP) e vai entrar em vigor no dia 1 de maio, quase um ano após o mesmo der sucedido em Lisboa. Com o este novo título, todos os elementos de um agregado familiar que vivam na mesma casa terão acesso ao passe único por um preço fixo de € 80 por mês, o correspondente ao valor de dois títulos mensais intermunicipais, ou seja, que permitem viajar de metro, comboio e autocarros em todos os concelhos da AMP.

O passe família terá um custo de € 600 mil por ano à AMP. Desde julho de 2019 que este título pode ser adquirido na Área Metropolitana de Lisboa (AML). Em dezembro, o presidente da AMP explicava que o modelo de implementação daquele título estava resolvido, faltando apenas acordar as questões financeiras, nomeadamente o reforço da comparticipação do Governo.

À data, o autarca dizia acreditar “piamente” que o financiamento chegaria mas que, se assim não fosse, a AMP assumiria o impacto, estimado então em um milhão de euros, e a medida entraria em vigor. O passe família tem sido reivindicado no Grande Porto pelo Bloco de Esquerda e CDU junta da AMP e no parlamento, após sucessivas derrapagens da promessa feita aos utentes de transporte público da região a 1 de abril do ano passado pelo Ministro do Ambiente, João Pedro Marques Fernandes, e pelo presidente da AMP, Eduardo Vítor Rodrigues.

Depois de ter falhado o arranque no verão, o autarca socialista de Vila Nova de Gaia afirmou, em meados de dezembro último, que o passe família poderia ser uma realidade logo no início desde ano, embora tenha sublinhado que o Andante família nunca tenha sido “o alfa e o ómega” para a AMP.