Escolas fechadas, consultas canceladas e uma adesão que vai até aos 90% na primeira greve do ano na Função Pública

A primeira greve da Função Pública desde a tomada de posse do novo Governo de António Costa está a ter uma adesão acima dos 50% em todos os sectores que a anunciaram. A FESAP (Federação de Sindicatos da Administração Pública) deu conta dos números ao final da manhã desta sexta-feira: 90% de adesão na área da saúde, 60% na justiça e mais de 1500 escolas fechadas por todo o país.

A respeito do último grupo, a FENPROF (Federação Nacional de Professores) confirma: fala numa adesão de 90%, capaz de criar aquilo a que chama o “Dia de Portugal sem aulas”. Para o secretário-geral, Mário Nogueira, “o difícil hoje é encontrar uma escola a funcionar”, mais até por causa da ausência de pessoal não docente do que dos professores, cuja adesão está, ainda assim, entre os 75 e os 80%.

Apesar da força dos números, a primeira greve da legislatura tem apanhado alguns portugueses desprevenidos. Sobretudo pais. Em Coimbra, por exemplo, o sentimento era misto: alguns alunos contentes por verem o fim de semana começar mais cedo, pais preocupados com o “constrangimento” de quem não sabia da greve e teve de voltar para trás, sem saber onde deixar os filhos. Cenário idêntico é relatado em Aveiro e na região do Alentejo — por lá, porém, os autocarros vazios à chegada a Évora, vistos e contados pela agência Lusa, provam que muitos sabiam de antemão que a greve pararia os trabalhos.

Os números parecem confirmar a expectativa de que esta fosse uma das maiores greves de sempre nas escolas. Filinto Lima, representante dos Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, já tinha avisado. “Tenho a certeza de que todos os pais já terão um plano B para deixarem os seus filhos noutro lugar.”

Bombeiros parados e hospitais a meio gás

Os bombeiros profissionais representam mais um grupo com ampla adesão à greve do último dia de janeiro de 2020. A Associação Nacional do sector afirmou há pouco que essa adesão anda entre os 80 e os 85%. “Em algumas localidades como Figueira da Foz e Lisboa é superior, na ordem dos 90%”, referem os sindicatos.

Na saúde, há situações díspares. O Hospital de Castelo Branco, o Amato Lusitano, está a funcionar dentro da normalidade, exceto pela falta de funcionários administrativos, que causa alguns constrangimentos.

No sul do país, o cenário é diferente. “No centro hospitalar do Algarve os blocos estão a funcionar com serviços mínimos, só garantem as urgências, as consultas externas estão paradas, alguns centros de Saúde estão fechados e outros com apenas alguns balcões a funcionar”, resumiu à Lusa Rosa Franco, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e das Regiões Autónomas. Também em Portalegre, a sala de espera e os corredores do hospital local eram esta manhã “um verdadeiro deserto”, segundo o relato da agência Lusa no local.

Também no centro do país, em Coimbra, os hospitais estão a funcionar “a meio gás”.

A primeira greve nacional da função pública desde que o atual Governo tomou posse, a 26 de outubro, acontece a menos de uma semana da votação final global da proposta de Orçamento do Estado para 2020, marcada para 6 de fevereiro.