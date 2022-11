Ensino superior. Metade dos estudantes está em burnout, indica estudo

Metade dos alunos das universidades e politécnicos nacionais estão em burnout, indica um estudo da autoria do professor do Instituto Superior de Psicologia Aplicada (ISPA), João Marôco, que será apresentado hoje no Congresso Nacional de Psicologia da Saúde. Esta notícia é avançada pelo “Público” esta sexta-feira.

De acordo com o levantamento feito pelo investigador, 52% dos alunos estão exaustos; e é na Universidade de Aveiro que se observa a incidência mais elevada, com 64,9% dos seus alunos a apresentarem sintomas.

“A situação agora é deveras preocupante”, alerta o investigador. O mesmo estudo feito em 2012, com base num inquérito apenas a estudantes de Lisboa, dava conta de que “apenas” 15% deles estavam em burnout.

“Nos contactos com outros professores e com alunos tenho constatado que os níveis de exaustão entre estes são mais elevados. E que a descrença sobre o que irão fazer com o que estão a estudar é também maior”, conta.

O estudo, que contou com 1066 inquéritos a estudantes universitários, mostra que é na área das ciências biológicas que os valores médios se burnout se apresentam mais elevados: 3.75 numa escala de 0 (nunca) a 6 (sempre). Seguem-se-lhe ciências exactas (3.54), ciências da saúde (3.46) e ciências sociais e humanas (3.18).

“Os anos da troika acentuaram muito a descrença dos estudantes quanto ao seu futuro profissional, que ainda permanece porque a situação socioeconómica do país continua a ser difícil”, aponta o investigador do ISPA.