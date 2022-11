Cães, gatos, taxas e taxinhas. Afinal, o que está em causa nas alterações que o PS quer fazer ao licenciamento dos animais de companhia?

Os donos de cães e gatos terão de pagar, caso a nova proposta do PS para o Orçamento do Estado conheça a luz do dia, entre 5 e 15 euros todos os anos nas juntas de freguesia para estarem de acordo com a lei, taxa essa a que se junta o registo no Sistema de Informação de Animais de Companhia. O que acontece hoje, afinal? Como será? Onde está a exceção e qual era e será o papel das juntas de freguesia neste processo? Haverá duplicação de taxas? É um regresso ao passado? Bruno Rolo, da direção do Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários (SNMV), explica ao Expresso o que está em causa e os motivos porque está contra a mudança defendida pelo PS.

Qual é atualmente o quadro legal? “No nosso entendimento é: se cão ou gato não tiver chip, deve ir ao veterinário até aos quatro meses de idade pôr o chip”, começa por dizer Bruno Rolo. “Neste momento, o veterinário, como é considerado um ato médico, é a única pessoa que pode aplicar o chip ao animal. Pela nova lei que entrou agora em vigor, para além de introduzir o chip, é obrigado imediatamente, ou num prazo de tempo mais curto possível, a introduzir o registo no SIAC [Sistema de Informação de Animais de Companhia], a tal base de dados nova.” Os donos de animais de companhia, sejam cães, gatos ou furões, têm de, para além de lhes colocar o chip, registá-los no SIAC. É assim desde outubro de 2019.

Isentos de colocarem o tal chip, de acordo com o decreto-lei 82/2019, de outubro, estavam apenas os “cães muito velhinhos”, que nasceram antes de a lei anterior estar em vigor. “Esses estavam descansados, mas agora até esses vão ter de colocar chip”, continua Rolo. “Os gatos não eram obrigados a pôr chip e a partir de outubro estão obrigados.”

Os prazos diferem para o cumprimento do tal decreto-lei de outubro: se forem cães sem chip, os donos têm um ano para o colocar; se forem gatos, são três anos. “Os que nascerem a partir de outubro, tanto cão como gato como furão, têm de o pôr até aos quatro meses de idade. É obrigatório por lei. Só o veterinário pode pôr o chip, não pode ser o criador. Antigamente havia casos em que criadores metiam os chips nos cães antes de serem vendidos.” E isto levantava um problema: o animal chegava ao veterinário e já tinha chip, mas não estava registado em lado nenhum. “Isto acontecia muito recorrentemente. O veterinário coloca o chip e tem de registar o animal obrigatoriamente no SIAC, através da sua password profissional, que é intransmissível.”

Há outra inquietação para Bruno Rolo: a vacina da raiva. “Já era e vai continuar a ser, até a DGAV [Direção-Geral de Alimentação e Veterinária] dizer o contrário, obrigatória por lei para todos os cães. Para os gatos não é obrigatório (só se forem para o estrangeiro). Já era assim. Esta nova plataforma do SIAC prevê que, além de se registarem os dados do animal e detentor, seja inserido esse dado por parte do veterinário que fez a profilaxia.” Ou seja, ficar-se-á a saber quando animal foi vacinado e qual a validade, uma baliza de tempo que é provável que se estenda até aos três anos de validade.

“A partir daqui, o nosso entendimento é o de que já não é necessário fazer licenciamento na junta de freguesia nem a cães nem a gatos, porque o licenciamento na junta pressupunha o pagamento de uma outra taxa, que era a taxa da licença”, continua o membro da direção do SNMV. “Essa taxa da licença era paga às juntas quando as pessoas iam lá fazer a renovação anual com o boletim sanitário do cão, e não do gato porque não era obrigatório. Com os cães era obrigatório porque era exigido que houvesse um controle sanitário para garantir que a profilaxia da raiva estava em dia. Ou seja, se o cão tinha as vacinas da raiva em dia. Ia à junta com o boletim de vacinas, mostrava que as tinha em dia, pagava a licença e recebia um carimbo a dizer 'OK, está legal'. Isto funcionava como uma prestação de um serviço fiscalizador das juntas em que, a troco da licença, garantiam que aquele cão tinha a imunidade da raiva válida. Mas garantiam porque viam que tinha lá a vinheta da vacina, estava assinada por veterinário e estava tudo legal. Neste momento, se estamos a inserir os dados na plataforma do SIAC, que é uma base de dados que pertence à Autoridade Nacional de Veterinária, a DGAV, se quiser saber quais são os animais com a profilaxia válida ou que já expiraram, acede aos dados porque é a detentora dos dados. Não precisa de pedir às juntas que lhe façam o serviço de fiscalizar. Era uma taxa que, bem ou mal, tinha uma finalidade que era o controle sanitário. Nós alegamos que esta lei diz que, neste momento, isso é desnecessário.”

Os únicos animais que, sim, teriam de continuar a marcar presença nas juntas de freguesias são os cães perigosos ou potencialmente perigosos, segmento que engloba sete raças. “O argumento de que este diploma tinha extinguido as licenças não é verdade. Este diploma reduziu o âmbito do licenciamento aos cães, que na verdade faz sentido ainda terem de ir à junta comprovar alguma coisa. Os outros não têm necessidade de ir à junta comprovar nada e fazer o tal controle sanitário porque é possível fazê-lo através do SIAC”, insiste Rolo.

Mais: “[Os donos desses cães perigosos ou potencialmente perigosos] têm de fazer prova de que têm um seguro de responsabilidade civil do proprietário sobre o animal e têm ainda de ter o registo criminal limpo. E ainda têm de fazer outra coisa: apresentar uma declaração em como o cão está esterilizado, pois esses cães não podem ser reproduzidos. Isso não são atos clínicos, são atos administrativos, não é um controle sanitário. Faz sentido ter a junta a fazer isso. Se fizer isso, faz sentido cobrar a licença. O decreto-lei 82 não acabava com as licenças, esse decreto-lei acabava com as licenças para a maioria dos animais de companhia que não precisavam de mais nada a não ser a vacina da raiva e microchip, porque já não é necessário ir à junta comprovar que o têm. A autoridade sanitária, que é a DGAV, a qualquer momento pode confirmar se têm ou não têm, já não precisa dessa ajuda da junta”.

Para este veterinário este novo cenário trata-se de “uma taxa que não tem qualquer finalidade a não ser angariar receitas para o Estado através de uma mera licença de detenção animal de companhia”.

No fundo, para Bruno Rolo, a proposta do PS tem dois problemas graves: vai repescar a obrigatoriedade de todos os animais terem de ir às juntas de freguesia fazer a licença e incentiva ao abandono e clandestinidade. E continua: “Há alguma razão para fazer licenciamento a todos os animais? No nosso entender, não. E no entender de quem publicou a lei, que foi o Governo anterior e que por acaso até é do mesmo partido do grupo parlamentar que agora propõe esta alteração, também não havia. Porquê? Porque deixava de haver ação válida por parte da junta nesses casos, era só passar a pagar por detenção de animal de companhia, e isso no nosso entender desincentiva que as pessoas tenham animais”.

Relativamente ao abandono e clandestinidade, “era o que se passava antigamente, era obrigatório ter licença na junta”. Entre 50% e 70% dos animais que existiam em Portugal, diz Bruno Rolo, não tinham licença na junta, mesmo tendo muitos deles as vacinas em dia. E porquê? “Era um ato voluntário. Se lá não for, a junta nem sabe que o animal existia, não pode cobrar a licença. Andavam na clandestinidade. Tememos um regresso a isso porque, se há uma obrigação que não tem nenhum benefício nem razoabilidade moral a não ser cobrar uma taxa, obviamente as pessoas vão fugir. Fugindo de ir lá, fogem de pagar a licença, e aqui começa a haver outra coisa que compromete a saúde pública: fogem de ir ao veterinário dar a vacina da raiva e fogem de pôr o chip para andarem na clandestinidade e não serem apanhados. É grave. Um dos objetivos desta legislação era combater o abandono animal. Se tiver chip e identificado o nome do detentor, dificilmente é abandonado sem consequências para o detentor. Se o animal não tiver chip, esta questão de controlar o abandono deixa de existir. Estamos a piorar em vez de melhorar.”

Rolo não está convencido com a proposta do PS: “Parece-me estranho, parece que o Partido Socialista está a fazer um frete à ANAFRE [Associação Nacional de Freguesias]. Fizeram a proposta mal feita, se calhar têm de fazer outra, em que contempla outro tipo de receitas para as freguesias mas que não seja à custa dos cidadãos. (...) Quem fez esta alteração [à lei] não percebe bem como é que o sistema funciona. De certeza. Não estava por dentro das especificidades do sistema”.

Olhando para a carteira dos detentores de animais de companhia, cuja nova lei abrangerá cães, gatos e furões, a licença nas juntas custará por ano entre 5 e 15 euros. “Mesmo que a vacina da raiva fosse válida por três anos, as pessoas tinham de ir à junta todos os anos renovar a licença, o que é aberrante”, reforça Rolo.

“Há a questão da taxa do SIAC. A dupla tributação que alegamos é verdade: com a entrada em vigor do SIAC, criou-se uma nova taxa, a taxa de registo. O que defendemos é que as pessoas deixassem de pagar a licença entre 5 a 15 euros por ano todos os anos e passassem a pagar uma só vez uma taxa ao Estado, que custa €0,37 e está incluída nos €2,5 do registo SIAC. O preço do registo não pode ultrapassar os €2,5, está tabelado em portaria, e daí 15% é a taxa que reverte para a DGAV (€0,37). Claro que o veterinário cobra os €2,5 para pagar ao SIAC, mais o custo do microchip eletrónico que vai introduzir dentro do animal, mais a consulta. Normalmente, fica à volta de 25 a 30 euros. Mas é uma vez na vida do cão.”

SIAC, exceções e os centros de recolhas oficiais

O Sistema de Informação de Animais de Companhia resulta da fusão de duas bases de dados que existiam anteriormente: uma era do sindicato, privada (SIRA), alimentada por médicos veterinários privados; a outra era o SICAF, da DGAV, alimentada pelas juntas ou veterinários municipais.

“O novo decreto-lei que entrou em vigor em outubro previa que em determinados casos especiais as juntas ou entidades autorizadas pela DGAV, que não fossem médicos veterinários, pudessem fazer registos”, explica Rolo, salientando que se tratavam de situações pontuais. “Um exemplo: o animal vem do estrangeiro já com chip e tem as vacinas em dia, não precisa de ir ao veterinário obrigatoriamente para ser o veterinário a registá-lo na base de dados portuguesa. Pode ser o veterinário da câmara, pode ser a junta de freguesia ou autoridade nacional que a DGAV entenda que tem condições para fazer esse registo. Esta alteração legislativa, de maneira ingénua, alarga às juntas a possibilidade de fazer os registos, mas, na pior das hipóteses, aparecendo cães com chip e o dono for à junta e pagar a licença, a junta pode introduzir o registo. Mas não sabe quem pôs o chip. E depois está dependente de a junta colocar o registo no sistema. Antigamente era obrigatório e muitas delas não cumpriam. Vai minar o funcionamento rigoroso e a credibilidade do sistema que foi implementado”, receia o veterinário.

Finalmente, Bruno Rolo esclarece que os centros de recolha oficiais, os canis dos municípios, “estão isentos” e para as associações de proteção aos animais está estipulada na nova lei quais são os novos procedimentos. “Por exemplo, os cães não podem ficar registados em nome de uma entidade coletiva”, informa o membro da direção do SNMV. “Quando forem registados, é necessário que se pague a taxa. Mas depois, muitas vezes, o que acontece é: quando a pessoa vai lá adotar o animal, o animal não sai de lá sem o microchip em nome dessa pessoa. E bem. O adotante fica responsabilizado e associado ao registo. Com os criadores e as lojas de animais também não devem sair de lá sem chip. Está na lei.”