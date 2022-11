Fuga no exame de Português: aluna confirma ter recebido dicas da explicadora sobre temas que devia “estudar melhor”

Entre janeiro e junho de 2017, uma aluna da Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho teve explicações de preparação para o exame de Português com a então presidente da associação de professores desta disciplina, Edviges Ferreira. A jovem garantiu esta quinta-feira em tribunal nunca ter ouvido da professora a indicação precisa de que uma determinada matéria “ia sair no exame”. Mas admitiu que sobre alguns autores, poemas concretos e dois temas de desenvolvimento recebeu a sugestão para “estudar melhor”.

Essas indicações vieram a confirmar-se certeiras no exame da 1ª fase de Português de junho de 2017. Desde um poema de Fernando Pessoa a um dos temas referidos e que tinha a ver com a memória.

O outro tema falado pela ex-presidente da Associação de Professores de Portugues (APP), contou a aluna, remetia para a questão do combate à solidão. “A professora passou-me uma lista de seis ou sete temas. E sobre dois sugeriu que estudasse melhor. Era a memória e o combate à solidão. E eu estudei”, recordou.



Veio a saber-se depois que o tema da importância dos vizinhos no combate à solidão era precisamente o que estava previsto para a prova da segunda fase. Quando as provas são vistas por professores designados por cada uma das associações ou sociedade científicas não sabem que versão estão a ver e qual vai se aplicada nas diferentes fases.



Perante a certeza da existência de uma fuga de informação - quando uma mensagem áudio partilhada dias antes do exame através do WhatsApp mencionando estes conteúdo foi tornada pública -, o Instituto de Avaliação Educativa (IAVE), responsável pela elaboração dos exames, acabou por não aplicar esta segunda prova e avançou com um terceiro enunciado. Esta versão não tinha passado pela auditoria de nenhumas das três associações de professores, incluindo a APP.



“Confia em mim”



Questionada pelo Ministério Público sobre se perguntava a Edviges Ferreira a razão daquelas sugestões específicas de estudo, a jovem garantiu várias vezes nunca ter sido mencionado ou garantido que uma determinada matéria ia sair no exame. “Recomendo-te mais isto”, “foca-te neste tema ou naquele”, “confia em mim” eram algumas das expressões ouvidas nas explicações semanais. “Eu achava que ela estava convicta do que estava a dizer, confiava e estudava”.



A partir daqui, partilhou a informação com uma amiga, aluna dos Salesianos e que também foi ouvida no tribunal esta quinta-feira. Esta, por sua vez, fez chegar a informação a uma terceira amiga, autora da mensagem áudio que circulou no WhatsApp dias antes do exame.



Na gravação ouvia-se: “malta, falei com uma amiga minha cuja explicadora é presidente do sindicato de professores, uma comuna, e diz que ela precisa mesmo, mesmo, mesmo só de estudar Alberto Caeiro e contos e poesia do século XX. Ela sabe todos os anos o que sai e este ano inclusive. Pediu para ela treinar também uma composição sobre a importância da memória e outra sobre a importância dos vizinhos no combate à solidão", dizia a gravação. O tribunal ainda não conseguiu notificar a autora da gravação.



As suspeitas do ex-diretor do IAVE



A questão é que Edviges Ferreira não era presidente de um sindicato - era da associação de Professores de português - nem nunca tinha tido acesso prévio a enunciados de exame. Ainda assim, o então presidente do IAVE, Hélder Sousa, suspeitou logo da ex-presidente da APP.



“Se a mensagem nada dissesse sobre a autora ficaria sempre a dúvida sobre quem teria sido o autor da fuga. Mas a referência a ser alguém reconhecido publicamente pelos alunos muda isso. Percorrendo a lista de pessoas diretamente em contacto com as provas, a arguida (Edviges Ferreira) era a única que reunia essas características”, justificou em tribunal Hélder Sousa, que foi também o autor da participação à Inspeção-geral da Educação e ao Ministério Público, com a indicação das suas suspeitas. O ex-presidente do IAVE lembrou que a professora tinha presença regular nos meios de comunicação social durante as épocas de exames.



A defesa da ex-presidente da APP rebateu por completo esta dedução e lembrou que dezenas de pessoas tiveram contacto com os enunciados. E lembrou, ainda, que muitos outros autores e temas foram estudados pela aluna durante as explicações com Edviges Ferreira.



A segunda sessão do julgamento, que decorre no Campus da Justiça, está marcada para 6 de fevereiro.