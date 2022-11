Francisco Louçã diz que candidatura presidencial de Ana Gomes seria “oportunismo de circunstância”

Francisco Louçã (que nas fileiras do Bloco de Esquerda é visto como potencial candidato presidencial) afasta, para já, uma candidatura presidencial de Ana Gomes. Ou qualquer apoio. “É um cenário que não existe. Não sei o que o BE definirá, mas no campo político do BE há obviamente candidaturas muito fortes. Marisa Matias foi a terceira candidata mais votada, a mulher mais votada até agora. É uma figura extraordinária na capacidade de juntar, de representar desde os cuidadores informais à luta contra a precariedade”, afirma.

Em entrevista ao “Público” e à “Renascença” esta quinta-feira, Louçã diz que Ana Gomes, defensora do pirata informático Rui Pinto e crítica acérrima de Isabel dos Santos, tem denunciado “desde há muito tempo alguns crimes financeiros”. “Tenho muito apreço por isso. Todavia, ainda estamos a um ano das eleições presidenciais."

“A conexão entre uma coisa [o Luanda Leaks] e outra [candidatura presidencial] seria oportunismo de circunstância e deve ser evitado. Percebo que aqui há um problema especial para o PS. Sendo um segredo de polichinelo que o PS assentaria com a recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa, isso [eventual candidatura de Ana Gomes] cria um incómodo em alguns sectores do PS. Ela disse que não seria candidata, sugeriu até um candidato, Sampaio da Nóvoa”, atira o ex-líder bloquista.