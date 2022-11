Coronavírus. Apenas um dos portugueses residentes em Wuhan recusou ser retirado

Ao contrário do que chegou a ser avançado em meios de comunicação portugueses, apenas um português recusou ser retirado de Wuhan, cidade que é o epicentro do coronavírus, alegando ter “confiança nas medidas de saúde e nas condições existentes na China”, apurou o Expresso junto de fonte oficial.

De acordo com a mesma fonte, as autoridades portuguesas tencionam “manter um contacto regular [com este cidadão] enquanto a situação de quarentena durar”. O português que não quer abandonar o país não foi identificado, mas trata-se de Rui Severino, cidadão de origem portuguesa e australiana que vive há quatro anos na China e que deu uma entrevista ao Expresso e outra à SIC em que falava sobre a sua recusa em sair de Wuhan.

A chegada dos portugueses que residem em Wuhan, onde teve origem o novo vírus que já matou pela menos 170 pessoas na região da China continental e afeta outras 7.711 pessoas (segundo o mais recente balanço), continua sem data marcada. Num comunicado divulgado na quarta-feira, o ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou que, “no quadro dos mecanismos de cooperação e solidariedade europeias”, está “em curso o processo preparatório de repatriação”, algo que deverá acontecer “em breve”. Serão repatriados “todos os nacionais residentes de Wuhan que manifestaram vontade regressar ao nosso país”.

A operação, esclarece-se ainda no comunicado, “envolve os serviços consulares, de proteção civil e de saúde do Estado português, em consonância com os protocolos internacionais definidos, e será executada em coordenação com as autoridades chinesas e com o Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia”. “Os contornos específicos desta ação serão anunciados oportunamente”, refere ainda o ministério.

Quanto aos planos de contingência em curso para receber esses portugueses - há 14 com inscrição consular em Wuhan e presume-se que o número total ronde os 20 - sabe-se, por declarações da diretora-geral da Saúde, que à chegada ao território português serão submetidos a um inquérito epidemiológico para perceber se estiveram em contacto com doentes infetados com o novo vírus ou em contacto com animais. “Dependendo do risco inicial, a vigilância será passiva ou ativa”.

“Podem ser enviados para casa, podemos pedir para serem isolados nos quartos e também podemos ligar várias vezes por dia. Se percebemos que nos últimos 14 dias não saíram praticamente de casa, não tiveram contacto com doentes e animais vivos, há um risco baixíssimo e ficam submetidos a medidas de vigilância muito baixas”, esclareceu a diretora-geral, acrescentando que, se estes portugueses apresentarem sintomas de doença, devem contactar as autoridades de saúde recomendadas pela DGS, podendo ser aconselhados a não sair de casa.

Graça Freitas explicou ainda que haverá “protocolos de saúde diferentes” se os residentes portugueses em Wuhan “estiverem doentes já na cidade chinesa ou exibirem sintomas a bordo”. “Podem embarcar sem sinais nem sintomas e desenvolver os sinais e sintomas a bordo. Também há um protocolo para isso”, afirmou, esclarecendo que caberá ao comandante do avião alertar as autoridades portuguesas.

Ao contrário de países europeus como a Espanha, em que os cidadãos retirados de Wuhan vão estar em quarenta durante 14 dias (que é o período de incubação da doença, até ao aparecimento dos primeiros sintomas) num hospital de Madrid, esse procedimento não está previsto para os portugueses regressados em unidades de saúde e, mesmo em casa, só se forem detetados sintomas numa primeira avaliação.

Nos últimos dias foram publicados notícias sobre portugueses noutras regiões da China que se queixam de não receber informação suficiente das autoridades portuguesas. A fonte oficial que falou ao Expresso ressalvou que “a informação é extremamente abundante e surge diariamente em todos os órgãos de comunicação chineses e internacionais” e que todos os pedidos de informação são respondidos.

A única província de quarentena na China é Hubei [onde se localiza Wuhan], sendo possível “sair das outras províncias”, se for essa a vontade, ou “circular, apesar das restrições”. O Expresso apurou também que, por enquanto, não há qualquer plano de retirada dos funcionários diplomáticos da Embaixada de Portugal em Pequim, estando a ser tomadas todas as precauções “recomendadas pelas autoridades de saúde chinesas e pela Organização Mundial de Saúde”.