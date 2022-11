PAN e Livre unidos na ideia de “devolver o património cultural das ex-colónias”

Joacine Katar-Moreira, deputada única do Livre, não está sozinha na ideia de “devolver o património cultural das ex-colónias” que está nos museus portugueses. Segundo o “Diário de Notícias” esta quarta-feira, também o PAN defende a mesma iniciativa.

Na proposta com que se apresentou às legislativas, o PAN também propunha “devolver o património cultural das ex-colónias existente em território português, após levantamento deste património por uma comissão técnica, assegurando-se assim a reposição de justiça histórica e que está já a ser levada a cabo em alguns países europeus, onde estão a ser restituídas algumas peças do património cultural das ex- colónias que integravam as coleções públicas desses países”.

Questionada pelo “DN”, a Iniciativa Liberal disse ir votar contra esta iniciativa; PS e PCP disseram que estão a analisar as propostas de alteração ao Orçamento do Estado, cujo período de entrega terminou na segunda-feira, e não se pronunciam, para já, sobre nenhuma em concreto.

Também o Bloco disse não ter analisado ainda as propostas do Livre. PSD e CDS não responderam.