Coronavírus. Governo confirma repatriação “para breve” de 15 dos 20 portugueses que vivem em Wuhan

O Governo confirmou que está a preparar o regresso dos portugueses a viver em Wuhan, cidade chinesa onde o coronavírus foi primeiramente detetado e que continua a ser o epicentro da epidemia. Num comunicado conjunto enviado às redações, os ministérios dos Negócios Estrangeiros, da Administração Interna e da Saúde dizem que a repatriação de todos os portugueses que “manifestaram vontade de regressar ao nosso país” está “para breve”, numa operação que envolve os serviços consulares, de proteção civil e de saúde do Estado português, em coordenação com as autoridades chinesas.

Na cidade estão 20 portugueses, sendo que cinco já deram conta de que não têm intenção de regressar a Portugal. Segundo uma notícia avançada pelo "Público", que cita um responsável do Governo, o repatriamento pode acontecer já esta sexta-feira, no segundo voo organizado no âmbito do Mecanismo Europeu de Protecção Civil da União Europeia, em que também devem viajar espanhóis e alemães.

Apenas devem embarcar cidadãos sem sinais de contágio. No primeiro avião da UE, que partiu na manhã desta quarta-feira para a China, regressaram cerca de 250 franceses.

Segundo o mesmo comunicado do Governo português, os contornos específicos da retirada dos portugueses em Wuhan “serão anunciados oportunamente”.