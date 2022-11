Compra de medicamentos recusada a hospitais com saldo negativo

Entre 2017 e 2019, o Tribunal de Contas (TdC) recusou vistos prévios a 35 contratos apresentados por vários hospitais para aquisição de medicamentos, outros bens e serviços, devido à falta de saldo que lhes permitisse assumir aqueles compromissos, avança o “Público” esta quarta-feira.

A base legal da recusa foi sempre a mesma: uma regra que decorre da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, a que os hospitais estão obrigados. O incumprimento da regra – ter saldo positivo - é premissa para se considerar o contrato nulo e perante este cenário legal, não resta ao TdC outra solução se não recusar o visto prévio.

Só no ano passado, o “Público” encontrou seis vistos prévios recusados - todos respeitantes à aquisição de medicamentos, entre os quais para tratamento de cancro, VIH e artrite reumatoide.

Em declarações ao jornal, o presidente da Associação dos Administradores Hospitalares, Alexandre Lourenço, espera de que as mudanças previstas no Orçamento de Estado para este ano possam “aliviar a situação”, mas avisa que não vão resolver o problema. “Os ministérios da Saúde e das Finanças sabem do problema, não é por falta de aviso. Nunca foram apresentadas soluções, colocando a pressão sobre os conselhos de administração”, afirma.

Segundo Alexandre Lourenço, p anúncio da disponibilização de mais dinheiro para os contratos-programa dos hospitais e o seu ajustamento ao que são os gastos reais “vêm aliviar a situação, mas não resolvem o problema”.

“Há matérias técnicas que têm de ser alteradas e adaptadas à saúde”, afirma, referindo que os hospitais estão “em laboração permanente” e por isso antes do ano terminar já estão a apresentar despesa para o ano seguinte, aponta.