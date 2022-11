2019. Queixas de violência doméstica à PSP e GNR subiram 11,5%

As queixas por violência doméstica à PSP e à GNR subiram 11,5% em 2019 face ao ano anterior, anunciou ontem o ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita, durante a celebração dos cinco anos da Associação 100 Violência - Observatório da Criança, fundada pelo agente da PSP Manuel Morais.

Segundo o “Público” esta quarta-feira, foram registadas quase 30 mil queixas no ano passado, enquanto em 2018 houve 26.439 denúncias àquelas forças de segurança.

Na cerimónia, Eduardo Cabrita sublinhou que, apesar da criminalidade ter estabilizado, os casos de violência doméstica reportados subiram. “Dei como orientação às forças de segurança considerar a violência doméstica uma prioridade da sua ação”, disse.

De acordo com o governante, a violência doméstica é um “fenómeno central na sociedade e mais nas áreas onde a atenção ao fenómeno chegou tardiamente”, ou seja, as zonas rurais e as regiões autónomas, especificou.

“Em 45% dos casos as crianças assistem e em 10% as crianças são as próprias vítimas de actos de violência doméstica”, contou ainda.

O número de detenções por violência doméstica tem vindo a aumentar nos últimos anos. A PSP fez 516 em 2016, 565 em 2017 e 598 em 2018. O número de acusações, em todo o caso, é diminuto.

Segundo o RASI, dos inquéritos concluídos em 2018, apenas 4613 (14,4%) resultaram em acusação, enquanto 20.990 (65,5%) foram arquivados. ​