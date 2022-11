Portugueses à espera de instruções para abandonar a China. “O problema é não nos dizerem nada”

Antes más notícias do que nenhumas notícias. Ao Expresso, João Pedrosa, português que vive em Wuhan, cidade chinesa tida como o epicentro da epidemia de coronavírus que já matou mais de 80 pessoas no país e entretanto colocada sob quarentena, queixa-se da “falta de comunicação” que diz haver entre representantes da embaixada portuguesa em Pequim e os portugueses que vivem naquela cidade.

“Há quem se queixe de que as poucas informações que nos têm dado não têm valor ou não são úteis mas eu prefiro ter uma má notícia do que não ter nenhuma, para não criar expectativas, mas o problema é não nos dizerem nada”. João Pedrosa, diretor técnico numa empresa alemã com uma representação na China e também em Portugal, conta ao Expresso que só na segunda-feira teve notícias da embaixada, “quatro dias depois de ter enviado um e-mail a anunciar que estava em Wuhan”, onde vive há vários meses. “Não responderam na altura, na segunda-feira de manhã telefonei mas ninguém atendeu, voltei a enviar e-mail e só ao final da manhã é que responderam e pediram-me mais dados”.

Os dias de João Pedrosa não têm sido muito diferentes dos dias dos outros portugueses que vivem em Wuhan, pelo menos a acreditar nos relatos que têm sido feitos a vários meios de comunicação portugueses. “Tem sido uma verdadeira clausura e só não digo que estou a viver numa prisão porque posso abrir a porta e sair de casa.” Não que o faça “na verdade”. A última vez que saiu de casa foi para fazer compras, na quinta-feira passada, depois de saber que a cidade seria fechada e colocada em quarentena pelas autoridades chinesas.

Se tudo correr bem, só precisará de sair de casa novamente para fazer compras no início da próxima semana e não acredita que antes disso venha a ser retirado da cidade. “Gostava de ser mais otimista, mas não consigo. E mesmo que amanhã ou quinta-feira seja anunciada a nossa retirada, é um processo que, devido à logística envolvida, levará o seu tempo”. Resta apenas “esperar”, acrescenta, como que resignado, apesar da “instabilidade” que traz essa tão longa espera. “É corrosivo, custa um bocadinho, mas há que ter paciência”.

“Os dias começam a ser muito cansativos. Estamos continuamente a ver notícias sobre o assunto, mesmo obcecados”

Em comunicado enviado esta terça-feira aos cerca de 20 portugueses que residem em Wuhan, a embaixada portuguesa afirma ter já iniciado “todos os passos” para proceder à sua retirada por via aérea, recorrendo para isso a um avião civil fretado que irá aterrar na cidade chinesa e dali seguirá diretamente para Portugal”. É este “o plano que está a ser equacionado em Lisboa”, refere ainda a embaixada, esclarecendo estar em contacto com as autoridades chinesas de Pequim e de Hubei, província chinesa da qual Wuhan é capital, a quem têm sido pedidas “as devidas autorizações” para a retirada dos cidadãos portugueses.

João Pedrosa diz não ter recebido qualquer informação a respeito da sua saída do país, sobre quando acontecerá e em que moldes, e o mesmo diz outro português com quem o Expresso também falou e que pediu para não ser identificado por ter recebido instruções da sua entidade empregadora nesse sentido. “Estamos preparados para sair o mais rápido possível mas não sabemos quando é que isso acontecerá. Ninguém sabe nada”, nem sobre a data de saída nem sobre o que acontecerá à chegada, para onde vão ser levados e como e que exames vão ter de fazer, diz, contando ter sido feito um primeiro contacto com a embaixada a 23 de janeiro, junto da qual se registaram "vários portugueses no dia a seguir para formalizar a intenção de abandonar o país”.

Aos portugueses que criaram um chat nas redes sociais para facilitar a comunicação sobre a epidemia de coronavírus (e de que fazem parte “12 homens e uma mulher”) foi dito que o “assunto estava a ser tratado e que o Governo chinês seria contactado”. “Nenhum de nós apresenta sintomas do vírus, estamos bem, e a aguardar pela saída”. E enquanto se aguarda vai surgindo alguma “impaciência”.

“Os dias começam a ser muito cansativos. Estamos continuamente a ver notícias sobre o assunto, mesmo obcecados”, diz o nosso interlocutor, contando ter saído de casa na segunda-feira, com outros portugueses, para fazer compras, e ter-se apercebido de que “não havia ninguém nas ruas, estão completamente desertas, não há carros, estão proibidos de circular”. Ao entrarem no supermercado, o ambiente mudou: “Havia muita gente a fazer compras, saímos de máscara no rosto por precaução e, chegados a casa, é preciso desinfetar tudo”.

Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas diz “manter contacto permanente com portugueses desde o final da semana passada”

Ao Expresso, fonte da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas afirmou que a embaixada de Portugal em Pequim “manteve contacto permanente, desde o final da semana passada, com os cidadãos nacionais residentes em Wuhan” — numa “primeira fase por via telefónica e, posteriormente, através da criação de um grupo de Comunicação na plataforma “We Chat”. “A informação foi veiculada por esta via diariamente”, refere a mesma fonte, acrescentando que o contacto “foi mais fácil com os cidadãos que se encontravam registados na embaixada como residentes em Wuhan”, tendo sido ainda assim “possível contactar com outros cidadãos que se encontravam temporariamente, em viagem, na cidade e outros cidadãos que reside em Wuhan, mas que não tinham inscrição consular na embaixada”.

Nas respostas às questões colocadas pelo jornal, a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas refere ainda que foram “dirigidas mensagens de correio eletrónico a todos os cidadãos com recomendações a todos que se encontram na China através da aplicação 'Registo Viajante'”, tendo sido ainda “emitidos alertas e atualizados os Conselhos aos Viajantes referentes à República Popular da China e a outros países asiáticos, no Portal das Comunidades Portuguesas”.

“Entendo esta demora. Portugal não tem a dimensão nem o poder negocial dos EUA, de França ou do Japão”

António Rosa, professor de arte e design numa escola internacional sino-americana, também em Wuhan, olha para a suposta falta de comunicação ou de notícias por parte da embaixada de outra forma. É verdade que o contacto não tem sido muito frequente e que a informação é escassa e ainda mais escassa a que diz respeito à retirada dos portugueses da China, mas diz entender toda a demora. “Têm enviado comunicados para os portugueses todos os dias, por e-mail e através de um grupo criado numa rede social, com um resumo do dia. Percebo que não possam estar sempre a responder às perguntas.”

E percebe, diz, porque vive em Wuhan “há cinco anos” e conhece os chineses (a expressão é dele). “A burocracia aqui é muito complicada e é preciso entender que Portugal não tem a dimensão nem o poder negocial dos EUA, de França ou do Japão”, afirma, referindo-se à notícia saída sobre o repatriamento dos cidadãos franceses da cidade chinesa, depois de ativado o Mecanismo Europeu de Proteção Civil a pedido do Governo francês. França é, aliás, o primeiro Estado-membro a avançar com esta medida, não havendo ainda informação sobre se Portugal pretende fazer o mesmo, apesar dos vários pedidos de esclarecimento feitos pelo Expresso no sentido de obter uma resposta sobre esta questão.

De acordo com o serviço de Ajuda Humanitária da Comissão Europeia, numa publicação feita no Twitter, vão ser mobilizados dois aviões para retirar os cidadãos franceses de Wuhan. “É necessário o apoio de outros países”, continua o professor português, que não tem dúvidas de que a equipa da embaixada responsável por este assunto está a fazer “tudo o que é possível” para retirá-lo da China em breve, assim como aos restantes portugueses. “No meu entender, a embaixada tem feito um trabalho fantástico, dentro do que é possível, claro”.

Mas, de facto, a vontade de sair é muita. “Os portugueses que aqui vivem estão ansiosos, saturados, querem sair daqui”. António Rosa também quer, mas diz-se mais calmo, aprendeu a estar calmo. “No início foi o pânico, saber que iria estar fechado em casa, sem acesso ao mundo, mas depois aprendemos a filtrar o que interessa e o que não interessa. Eu pelo menos aprendi e acalmei-me, resignei-me, porque o que tiver de chegar, chegará, e chegará a seu tempo”.

A lição está, de facto, bem estudada: “Não há outra maneira de sobreviver, não vale a pena arrancar cabelos, não vai adiantar nada. Enquanto houver comida e luz, há que aguentar, temos a obrigação de aguentar.” E enquanto se aguenta em casa, sempre em casa, fechado há cerca de uma semana, “fazendo um racionamento da comida” e saindo o “mínimo possível”, apenas para fazer compras, “fala-se com amigos e família e vê-se filmes e ouve-se música”. “Gostava de acelerar todo este processo mas não está nas minhas mãos fazê-lo.”

