PJ deteve octogenário que matou à facada companheira em Gaia. Contrato de telemóvel na origem do crime

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, identificou e deteve, fora de flagrante delito, um homem pela prática do crime de homicídio qualificado. Os factos ocorreram ao inicio da manhã desta segunda-feira, em Pedroso, Vila Nova de Gaia.

Em comunicado, a PJ refere que o arguido de 84 anos, reformado e sem antecedentes criminais, cometeu o crime por motivo fútil, surpreendendo a vítima, sua companheira há cerca de 10 anos, no interior da residência onde viviam, agredindo-a mortalmente com uma faca na zona do tórax e pescoço. Segundo o "Jornal de Notícias", a vítima de 80 anos foi atingida com seis golpes por causa de um desentendimento relacionado com um contrato de telemóvel.

A morte da idosa residente em Pedroso eleva para 37 o registo fatal de vítimas de violência doméstica, sinalizado pelas autoridades em Portugal.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.