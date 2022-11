Governo português prepara retirada de portugueses de Wuhan em coordenação com os outros Estados-membros da UE

A Comissão Europeia ativou esta terça-feira o Mecanismo Europeu de Protecção Civil face ao surto de coronavírus que já matou mais de 100 pessoas na China e qualquer Estado-membro pode beneficiar disso mas o Governo português continua sem anunciar se pretende fazê-lo, apesar dos pedidos dos residentes portugueses em Wuhan, epicentro da epidemia do novo vírus, para serem retirados o “mais rápido possível” do país. Questionado pelo Expresso várias vezes, o Ministério dos Negócios Estrangeiros não esclareceu se vai ou não ativar o mecanismo europeu, mas uma fonte da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas esclareceu que “o processo de repatriamento de cidadãos nacionais está a ser preparado em sede de coordenação entre os Estados-Membros da União Europeia”.

França, pelo contrário, já anunciou que vai mesmo recorrer a este mecanismo para retirar os seus cidadãos da China — foi a pedido deste país, aliás, que aquele foi ativado. “À medida que o surto se intensifica, o Mecanismo Europeu de Proteção Civil foi ativado após um pedido da França”, informou o serviço de Ajuda Humanitária da Comissão Europeia numa publicação feita no Twitter, acrescentando que vão ser enviados dois aviões, entre quarta-feira e sexta-feira, para Wuhan, de forma a transportar de volta para os seus países 250 franceses e outros 100 cidadãos europeus cujos países assim o solicitem, “independentemente da nacionalidade”. O mecanismo é utilizado em catástrofes naturais e outras situações urgentes e a sua ativação permite aos países europeus terem apoio logístico e financeiro por parte da União Europeia. Já foi ativado em inúmeras ocasiões, nomeadamente no contexto do sismo de 2010 no Haiti, na crise de refugiados na Grécia, em 2016, e, mais recentemente, durante os incêndios florestais que devastaram o Chile em 2017.

Embora se saiba que Portugal equacionou seguir o exemplo de França, nenhuma decisão foi tomada ainda e aos cerca de 20 portugueses que vivem em Wuhan foi dito apenas, em comunicado enviado pela embaixada de Portugal em Pequim para os seus endereços de e-mail, que foram iniciados “todos os passos” para proceder à sua retirada por via aérea (chegou a ser estudada a possibilidade de retirá-los por terra para Xangai, no leste da China, e daí para Portugal, mas sem efeitos concretos), recorrendo para isso a “um avião civil fretado que irá aterrar na cidade e dali seguirá diretamente para Portugal”. Segundo a embaixada, “é este o plano que está a ser equacionado em Lisboa”, tendo começado já a ser pedidas “as devidas autorizações” a Pequim para avançar com a retirada dos cidadãos portugueses.

Portugueses serão submetidos a inquérito epidemiológico à chegada a Portugal

Vários desses portugueses disseram ao Expresso não ter qualquer informação sobre a data de saída nem sobre o transporte para Portugal e o que é suposto acontecer à chegada — para onde serão levados, se para casa, se para o hospital, para fazer exames, se assim se considerar necessário. À agência Lusa e, posteriormente, a outros meios de comunicação, Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, afirmou que os portugueses residentes em Wuhan “virão para Portugal como qualquer outro passageiro assintomático”.

À chegada a Portugal, “e como vêm do epicentro da doença”, será feita uma “pequena história clínica, isto é, um inquérito epidemiológico, para perceber se estiveram em contacto com doentes” infetados com o novo coronavírus ou se estiveram em contacto com animais. Dependendo do “risco inicial, a vigilância pode ser passiva ou ativa”. “Podem ser enviados para casa, podemos pedir para serem isolados nos quartos e também podemos ligar várias vezes por dia. Se percebemos que nos últimos 14 dias não saíram praticamente de casa, não tiveram contacto com doentes e animais vivos, há um risco baixíssimo e ficam submetidos a medidas de vigilância muito baixas”, esclareceu a diretora-geral, comparando o acompanhamento ao realizado com outros doentes. “Primeiro faz-se o diagnóstico e depois um plano terapêutico.”

Se, depois disso, houver sintomas, os cidadãos portugueses devem contactar as autoridades de saúde recomendadas pela DGS e indicar se tiveram contacto com outras pessoas, podendo ser aconselhados, nesse caso, a que não saiam de casa. Graça Freitas explicou ainda que haverá “protocolos de saúde diferentes” se os residentes portugueses em Wuhan “estiverem doentes já na cidade chinesa ou exibirem sintomas a bordo”. “Podem embarcar lá sem sinais, nem sintomas e desenvolver os sinais e sintomas a bordo. Também há um protocolo para isso”, afirmou, esclarecendo que caberá ao comandante do avião alertar as autoridades portuguesas para isso.

De acordo com o mais recente balanço das autoridades chinesas, morreram já 106 pessoas devido ao surto de coronavírus e mais de 4.000 encontram-se infectadas. A região de Wuhan, onde foi detectado o primeiro caso, foi colocada em quarentena mas isso não isolou o problema. Além do território continental da China, foram reportados casos de infeção em Macau, Hong Kong, Taiwan, Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, Singapura, Vietname, Nepal, Malásia, França, Alemanha (onde foram confirmados três novos casos entretanto), Austrália e Canadá.