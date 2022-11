PJ apreende alegadas receitas falsas e comparticipadas a 100% pelo SNS para aquisição de hormonas de crescimento

A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC), com a estreita colaboração do Ministério Saúde, no âmbito de um inquérito em curso no DCIAP relacionado com o combate à fraude ao Serviço Nacional de Saúde e que investiga um alegado esquema de emissão de atestados médicos falsos e prescrição de receituário comparticipado a 100% pelo SNS para aquisição de hormonas de crescimento, realizou nove buscas domiciliárias e duas a clínicas privadas, com o intuito de confirmar a eventual prática dos crimes de burla qualificada, falsificação de documento e de atestado falso.

No decurso da investigação já foram constituídos dez arguidos, tendo sido detido, em flagrante delito, um profissional de saúde do sexo masculino com 65 anos de idade. Foi ainda apreendido diverso material relacionado com a prática da atividade criminosa, nomeadamente, medicamentos que tinham sido comparticipados de forma fraudulenta.

Em comunicado, a Polícia Judiciária avança que a investigação não está fechada e irá prosseguir “no sentido de determinar, com rigor, todas as condutas criminosas e o seu alcance, bem como apurar o total do prejuízo causado ao Estado Português”. Nesta ação, além do Ministério da Saúde, a PJ contou ainda com a colaboração do INFARMED, I P.