Ensino Superior. Alunos carenciados vão receber bolsas de estudo acima do valor das propinas

O montante das bolsas da ação social para os estudantes do ensino superior vai passar a ser superior – pela primeira vez – ao valor da propina correspondente, por proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2020, avança o “Público” esta segunda-feira.

A iniciativa, que partiu da Juventude Socialista, já foi aceite pela direção do grupo parlamentar do PS e será hoje apresentada na Assembleia da República, disse Maria Begonha, secretária-geral da JS e deputada, ao jornal. “Esta é uma preocupação antiga da Juventude Socialista e do movimento académico que agora se concretiza”, explicou.

O Governo não irá ter de desembolsar nenhum valor extra para concretizar esta medida, já que as propinas do ensino superior vão baixar em 20% na proposta do OE que será votado dia 7 de fevereiro.

A descida do valor das propinas — a aplicar no ano letivo de 2020/2021 — é uma proposta reclamada pelo Bloco de Esquerda e tem um custo estimado de 50 milhões de euros.

Devido à descida do valor da propina máxima, a JS propôs que a bolsa da ação social se mantenha nos valores praticados no ano letivo 2019/2020. “Assim, a bolsa passará a ficar indexada ao valor da propina do ano anterior”, explicou Maria Begonha.