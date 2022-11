Detida no Brasil cidadã romena que tentava embarcar para Portugal com cocaína

A polícia brasileira informou esta segunda-feira que prendeu no sábado uma cidadã romena que tentava embarcar para Portugal, através do Aeroporto Internacional de São Paulo, com três quilogramas de cocaína ocultos na bagagem. Segundo as autoridades, a mulher foi intercetada no momento do 'check-in', tendo sido encontrada droga escondida dentro de "embalagens de lençóis e pó de café".

Ainda no sábado, outras três outras pessoas foram presas na posse de estupefacientes no mesmo aeroporto. Um homem, nacional da Letónia, que pretendia embarcar para Addis Abeba, na Etiópia, tinha dois quilogramas de cocaína escondidos no fundo falso da sua mochila. Ainda no mesmo voo, mais de 13 quilogramas do mesmo estupefaciente estavam ocultos em solas de calçado, dentro da mala de um nigeriano, que estava no Brasil beneficiado pela Lei do Refúgio, de acordo com a polícia.

Uma brasileira que pretendia embarcar para Joanesburgo, na África do Sul, foi também presa pelos agentes da Polícia Federal, com quase quatro quilogramas de cocaína ocultos na bagagem de mão. Já no dia seguinte, domingo, igualmente no Aeroporto Internacional de São Paulo, um cidadão alemão que pretendia embarcar para Zurique, na Suíça, com mais de cinco quilogramas de cocaína, foi preso pelas autoridades brasileiras.

A Polícia Federal informou que os presos foram conduzidos para cadeias estaduais, onde ficarão a aguardar o desenvolvimento dos respetivos processos criminais.