Arménio Carlos diz que PS frustrou trabalhadores e foi penalizado nas legislativas

O secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, acusou o Governo socialista de ter frustrado as expectativas dos trabalhadores, não resolvendo os seus principais problemas, e, em resposta, foi penalizado nas últimas eleições legislativas, não alcançando a desejada maioria absoluta.

"O Governo do Partido Socialista optou por não dar sequência, na área laboral, àquilo que eram expectativas que tinham sido criadas, o que levou não só a manter a política laboral de direita como até a agravá-la, com a revisão da legislação do trabalho do ano passado. Assim, as expectativas que alguns tinham criado transformaram-se em frustração", disse Arménio Carlos em entrevista à agência Lusa.

Por isso, segundo o sindicalista, e tal como a CGTP defende, os trabalhadores perceberam que os seus problemas não se resolvem sem contestação e mostraram o seu descontentamento e indignação nos últimos tempos com diversas formas luta.

"O descontentamento e a indignação transformaram-se também numa resposta ao Governo nas últimas eleições, em outubro, pois o PS queria uma maioria absoluta mas não a conseguiu, nem conseguirá enquanto tiver políticas que põem em causa os direitos dos trabalhadores", afirmou, considerando que foi um "cartão amarelo" dos trabalhadores ao Governo.

Arménio Carlos reconheceu que a primeira fase do governo do PS, com a chamada 'gerigonça', foi positiva para os trabalhadores portugueses porque lhes foram devolvidos alguns dos rendimentos e direitos retirados durante o período de intervenção da 'troika' e foi instituído um clima de diálogo.

"Nunca tivemos tantas reuniões, nunca tivemos tanto diálogo, mas no que respeita ao que era estruturante (...) poucas ou nenhumas respostas, eu diria mais: muita parra e pouca uva", considerou.

Referiu, como exemplo, a necessidade de desbloquear a contratação coletiva, retirando da legislação laboral a norma da caducidade.

O sindicalista lembrou que em novembro de 2015, quando o governo PSD/CDS foi rejeitado, a CGTP manifestou ao executivo socialista disponibilidade para se "encontrar soluções programadas no tempo" para dar resposta às necessidades dos trabalhadores.

Mas também deixou claro, na mesma altura, que as reivindicações dos trabalhadores não podiam ser comparáveis às obras de Santa Engrácia, que foram anunciadas mas nunca foram acabadas.

"Em relação às reivindicações dos trabalhadores foi precisamente isso que nós tivemos. Não houve resposta objetiva àquilo que era exigível, desejável e justificável que acontecesse e daqui resultou aquilo que se verificou nos últimos dois anos, que foi o aumento da contestação, da indignação, da luta (...) no setor privado e no setor público", disse.

Melhoria dos serviços públicos implica valorização dos trabalhadores

O secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, defendeu que os portugueses só terão melhores serviços públicos se o papel dos trabalhadores da Administração Pública for devidamente valorizado.

"Não há melhores serviços públicos se não se valorizar o papel dos trabalhadores da Administração Pública", disse em entrevista à agência Lusa Arménio Carlos, considerando que as propostas do Governo previstas no Orçamento do Estado são desrespeitosas porque reduzem o poder de compra.

O sindicalista referia-se à proposta de aumentos salariais de 0,3% prevista para a função pública e lembrou os 10 anos de congelamento, e até redução, salarial no setor.

"Recordamos que no período da 'troika' os serviços da Administração Pública só não colapsaram porque os trabalhadores, em muito menor número e com tantos problemas como são conhecidos, resistiram e cumpriram com a sua função de fazer tudo o que estava ao seu alcance para responder minimamente às necessidades das populações", disse à Lusa.

Arménio Carlos defendeu que, tendo em conta o crescimento do emprego e da procura interna, o Governo deve aumentar os trabalhadores do Estado "de acordo com o reconhecimento das suas competências, qualificações e experiência".

"Ou corremos o risco de qualquer dia termos cada vez menos trabalhadores na Administração Pública, porque se tiverem melhores ofertas vão para o setor privado", afirmou, referindo áreas como a saúde ou a educação.

Distribuição da riqueza é injusta

O secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, considerou que atualmente é produzida mais riqueza, mas distribuída de forma injusta, o que agrava as desigualdades e potencia a conflitualidade, e assegurou que a Intersindical vai continuar a tentar reverter a situação.

"O mundo hoje produz mais riqueza, mais dinheiro. O problema é que essa riqueza continua a ser injustamente distribuída e é daí que resultam as desigualdades, mas simultaneamente também é daí que resultam as potencialidades para que a luta tenha maior afirmação e envolva cada vez mais trabalhadores", disse Arménio Carlos em entrevista à agência Lusa.

De acordo com o sindicalista, atualmente há um sentimento de injustiça no país, em termos globais.

Referiu, a propósito, que continuam a ser transferidas "elevadas quantias de dinheiro da receita do Estado para o setor privado financeiro", quando o Governo resiste a melhorar os serviços públicos e a garantir uma maior coesão social, económica e territorial do país.

Arménio Carlos salientou que o descontentamento dos portugueses está já a fazer sentir-se no início do ano, com as greves e manifestações que estão marcadas para o final do mês de janeiro.

"Ou o Governo e o patronato alteram o seu posicionamento, ou não restará aos trabalhadores outra resposta que não seja afirmar nos locais de trabalho e na rua as suas reivindicações e pela luta procurar atingir os seus objetivos", disse.

Arménio Carlos quer regressar às origens

Arménio Carlos deixa de ser secretário-geral da CGTP em 15 de fevereiro, após oito anos de liderança, e pretende voltar ao seu local de trabalho, a Carris, porque quer mostrar que não é diferente dos outros trabalhadores.

Após cerca de 35 anos de dedicação exclusiva ao sindicalismo, o secretário-geral da Intersindical prefere voltar ao seu posto de trabalho, como eletricista, do que reformar-se de imediato, apesar de a sua carreira contributiva de 46 anos lho permitir.

"Vou-me apresentar na Carris depois do congresso da CGTP, porque decidi que quero voltar à minha empresa e mostrar que, independentemente das responsabilidades sindicais que tive, vou voltar às origens, vou regressar como operário chefe", disse o sindicalista em entrevista à agência Lusa.

Arménio Carlos, que foi eleito secretário-geral da Inter em 27 de janeiro de 2012, considerou que "ninguém está acima de ninguém" e, por isso, teve o seu salário congelado durante 10 anos, tal como os trabalhadores da Carris.