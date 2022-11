Tudo que precisa de saber sobre o queijo da serra

Enquanto o cantor Toy se prepara para atuar no palco lá fora, dentro do pré-fabricado instalado no mercado de Celorico da Beira o ambiente já está quente. Sente-se uma mistura de aromas de inverno, como se estivéssemos numa casa de montanha com lareira acesa. Nas alas, há bancas de enchidos caseiros e pão de castanhas, azeites beirões e mel. Mas é no corredor central que está o grande corrupio. Eis o paraíso dos fãs de queijo da Serra. 22 produtores, 22 queijos, 22 obras de artesãos e pastores que sabem do sargaço e do azevém, artífices do cardo e do coalho.

A arrumação habitual da Feira do Queijo coloca os D.O.P. de um lado e os queijos de ovelha não certificados do outro. Mas são todos bons ou excelentes. E podemos provar todos. De cada vez que um pedacinho de pasta amanteigada (semimole é mais rigoroso, mas menos literário) pousa na língua, a boca enche-se de gordura, notas herbáceas e, no fim, uma acidez ligeira que nos deixa a salivar para a próxima banca. Foi assim na edição de 2019 e assim será daqui a alguns dias (28 de fevereiro a 1 de março), quando no teto do pavilhão voltar a ser colocada a faixa d“O Melhor Queijo do Mundo”.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.