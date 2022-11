Serão os comboios portugueses os piores da Europa?

Num comentário feito no Twitter pelo antigo ciclista olímpico e militante ecologista sueco Anders Adamsen Portugal aparece em 12º lugar (num total de 36 países) no que respeita à velocidade média das ligações ferroviárias entre as principais cidades. São 96,5 km/h, que nos põem no patamar da Suíça, Dinamarca, República Checa, Lituânia, Grécia ou Irlanda. Mas longe de Espanha ou França, países da alta velocidade ferroviária, ainda que esta tenha representado um custo desmesurado no país vizinho ou o TGV tenha crescido em detrimento da modernização da rede de expressos, tanto regionais como da área metropolitana de Paris (RER).

Esta nem é daquelas comparações internacionais que colocam a pátria lusa numa posição humilhante. Contudo, tal como ao atravessar uma passagem de nível há o perigo de um comboio poder esconder outro, esta estatística oculta situações muito diferentes: um eixo ferroviário litoral, de Faro a Viana do Castelo, com tecnologia do século XXI; ligações regionais ou locais de fraca qualidade no Douro, Vouga, Beira Alta, Alentejo ou Algarve; capitais de distrito (Bragança, Vila Real, Viseu) ou cidades importantes (Chaves, Mirandela, Amarante, Coruche, Sines) sem serviço ferroviário de passageiros.

