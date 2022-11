Revolução nas cantinas escolares à vista. Saiba o que pode mudar

A quinta biológica que o município criou para produzir hortícolas tem no ar o bouquet perfumado das ervas aromáticas e vários tipos de vegetais, de folhas e flores diversas, que decoram a paisagem com múltiplas nuances ao longo do ano. Mãozinhas curiosas são visitas frequentes. Palpam texturas, cheiram, estranham e encantam-se. Vêm das escolas ao redor, onde se preparam menus com legumes frescos da estação, grande parte deles colhidos num raio de escassos quilómetros dali. Os almoços, feitos diariamente nas cozinhas das três escolas locais, são saboreados e aprovados pelos cerca de mil alunos do 1º ciclo. Os dedos ligeiros de uma das ajudantes fazem saltar as favas da sua vagem. A refeição, composta por sopa, prato e frutas, será feita na íntegra com produtos biológicos.

As crianças provam e aprovam, e de sorriso franco no rosto têm bem presente as vantagens de comerem produtos sazonais, criados localmente, com sabor e qualidade nutritiva. As sobras dos pratos são separadas e pesadas, uma prática diária que já permitiu reduzir para menos de um terço o desperdício inicial. Mais tarde, numa visita à estação de ‘lombricompostagem’, a pequenada assiste ao banquete das minhocas dentro da terra. As cascas das favas e de outros desperdícios recolhidos nas cozinhas escolares irão nutrir o solo, preparando-o para novas plantações. O jardineiro municipal explica-lhes o ciclo da natureza, enquanto os miú­dos fitam com curiosidade o baile de lombrigas em volta do pedaço de terra que ele tem na mão.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.