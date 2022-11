António Horta-Osório à BBC: “Não se pode estar permanentemente no pico da performance laboral”

Num testemunho concedido à BBC, António Horta-Osório, o português que preside ao Lloyds Bank, recordou o seu próprio caso de ‘burnout’, para recomendar que “os períodos de alta performance” laboral sejam conciliados com “períodos significativos de descanso”.

No vídeo publicado, Horta-Osório explica como, em 2011, quando os bancos recuperavam ainda dos efeitos da crise financeira mundial, sentiu na pele as consequências da falta de descanso.

O Lloyds Bank estava com problemas de saúde financeira, numa situação difícil para fazer frente ao momento de adversidade, sem que o seu presidente pudesse falar nisso.

“Obviamente não podia falar disso, porque afetaria a confiança no banco”, lembra Horta-Osório. “Era um problema constante na minha cabeça, o que me levou a dormir cada vez menos. E dormir cada vez menos levou-me à exaustão, até deixar de vez de dormir”.

O gestor acabou por ter de se afastar por oito semanas, para recuperar, experiência pessoal que o levou a reavaliar a importância da saúde mental para todos os 65.000 funcionários do banco.

Tornou-se também uma voz importante no Reino Unido na defesa de melhores condições para assegurar a saúde mental no local de trabalho. No vídeo da BBC António Horta-Osório sublinha que não se pode estar permanentemente “no pico da performance laboral”, sendo importante descansar, “tirar férias, para pensar noutras coisas” e garantir que se salvaguardam as necessárias horas de sono.