Pedido de €845 milhões aos moradores do prédio Coutinho é justificado com custos do prolongamento de vida da Vianapolis

Agostinho Correia, filho do proprietário e residente mais idoso do prédio Coutinho, garante que o pai, com 89 anos, ainda não recebeu a notificação da ação de responsabilidade civil contra os ocupantes do edifício da discórdia, apresentada pela Vianapolis, esta semana, no Tribunal Judicial de Viana do Castelo. “Só tomei conhecimento de mais uma queixa contra os proprietários pelos jornais e que não passa de mais uma forma de pressão inadmissível por parte da empresa pública e uma estratégia intimidatória do Governo”, afirma Agostinho Correia, que diz estar ao lado do pai na luta que trava há 20 anos para continuar a viver “na sua casa”.

Ronald Silley, outro dos proprietários que no verão passado recebeu ordem de despejo, também desconhece se os moradores já foram avisados do pedido de indemnização contra os ocupantes do Edifício Jardim no valor de €845.197,80. A residir no Canadá há muitos anos, Ronald herdou o apartamento da mãe, nunca lá viveu em permanência, mas “por uma questão de princípio” recusa ceder “a atitudes de chantagem” da Vianapolis e à “hipocrisia” do Governo e da Câmara de Viana do Castelo, alegando que “inventaram a necessidade da construção de um mercado no local do Prédio Coutinho para invocarem utilidade pública da demolição”.

A última vez que foi ao apartamento da mãe, totalmente mobilado, foi em novembro, mas ficou num hotel: “Como mudaram as fechaduras na altura da ordem de despejo, não tinha chaves para lá entrar”, conta, acrescentando que teve de ir um funcionário da Vianapolis levar-lhe as novas chaves para “poder ir buscar umas coisas de que precisava”.

“Este é um caso de país novo rico”

Para Ronald, a decisão de deitar abaixo um edifício onde já residiram cerca de 300 pessoas por “uma questão estética é ridícula e indigna de um Estado de Direito”. “Esta deliberação do ano 2000 é um caso de país novo rico, de um país que na altura tinha dinheiro a rodo”, diz, alertando os membros do Governo a olhar para “o mau gosto do edificado de Quarteira, no Algarve”.

Ao Expresso, Tiago Delgado, vogal do conselho de administração da Vianapolis, sociedade detida em 60% pelo Estado e em 40% pela Câmara de Viana do Castelo, justifica a ação de responsabilidade civil contra os moradores resistentes e o pedido de indemnização de €845 milhões com o ressarcimento das despesas“ da empresa e com o prolongamento da existência daquela sociedade “pela ação ilegítima dos ainda ocupantes” do Edifício Jardim.

O responsável da empresa lembra que a sociedade já devia ter sido extinta, tendo sido prorrogado o prazo de atividade até 31 de dezembro deste ano. “Compete aos acionistas decidir sobre esta matéria atendendo às circunstâncias que se vierem a verificar”, frisa.

O administrador da Vianapolis, sem presidente desde que no verão Ricardo Magalhães deixou o cargo, refere que ainda permanecem no prédio Coutinho “cinco a sete ocupantes”, oito segundo Agostinho Correia. Em curso está uma queixa por difamação que entrou no Tribunal de Viana do Castelo a 23 de dezembro último, encontrando-se suspensa até decisão judicial uma providência cautelar movida pelos moradores em julho passado, que travou a demolição do prédio no auge da polémica. A deliberação foi adiada devido à contestação de uma habilitação de herdeiros, após a morte de uma moradora do prédio de 13 andares.

Em relação à petição pública subscrita pelos moradores e simpatizantes da causa do prédio Coutinho e submetida à Assembleia da República em outubro de 2019, foi apreciada em sede de comissão parlamentar a 3 de dezembro último, tendo sido “indeferida liminarmente” por maioria com os votos contra do BE e PAN e a favor do PS, PSD, PCP, PEV e da deputada única do Livre.

O indeferimento foi justificado por a pretensão deduzida “ser ilegal” e visar a reapreciação de decisões dos tribunais, conforme estipulado na Lei do Exercício do Direito de Petição. Agostinho Correia alega que a argumentação é “indigna de um Estado de Direito” e Ronald Silley alega que a petição não está arquivada, dado os peticionários terem recorrido. “Em qualquer país civilizado, têm precedência sobre os tribunais as liberdades cívicas dos cidadãos”, adverte Donald, que assegura não irá desistir da petição.