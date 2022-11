Ministério Público admite levantamento do embargo a obra junto à Ponte da Arrábida mediante caução

O Ministério Público (MP) admite o levantamento do embargo da obra da Arcada, na Arrábida, no Porto, desde que seja fixada uma caução para garantir os custos decorrentes de uma demolição, caso a ação seja decidida a seu favor.

Na ação que decorre no Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) do Porto, o MP pede que autarquia seja condenada a “demolir, a suas expensas, as obras efetuadas em violação da lei”, contestando as autorizações dadas pela autarquia à obra desde 2009, sem os necessários pareceres da Agência Portuguesa para o Ambiente (APA) e da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL).

No âmbito deste processo, a empresa Arcada requereu, em dezembro, o levantamento imediato do embargo e solicitou a extinção da ação, alegando que a falta de parecer da APDL, usado como argumento pelo Ministério Público (MP), já não é valido. O promotor referia-se a um documento, a que chamou parecer, onde a administração portuária confirmava que “nada obsta ao desenvolvimento do empreendimento”.

Em resposta à Lusa, a administração portuária esclareceu então que não tinha emitido qualquer parecer sobre a obra embargada na Arrábida, como alegava o promotor, sendo apenas uma resposta às questões colocadas. Na resposta ao requerimento da Arcada, consultada esta sexta-feira pela Lusa, o MP admite o levantamento do embargo mediante caução.

“Não repugna que, perante esse parecer, e tendo em consideração as virtualidades decorrentes da peticionada fixação de uma caução com idoneidade para garantir os custos/despesas decorrentes de uma demolição em caso de procedência da ação, seja judicialmente fixada essa caução e, consequentemente, levantado o embargo da obra em causa”, refere o documento.

O MP salienta, contudo, que tudo o resto que a Arcada pretende extrair desse parecer fica impugnado, nomeadamente “a imediata extinção da ação”. Na sua exposição, o Ministério Público diz ainda não ignorar que a “natureza particular ou pública dos terrenos em causa” apresenta controvérsia, mas considera, contudo, que essa discussão não cabe no âmbito da competência dos tribunais administrativos, mas antes dos “comuns”.

Em causa um relatório da Inspeção-Geral de Finanças (IGF), conhecido em outubro, que revelava que o edifício em questão, “licenciado e já parcialmente construído”, encontra-se implantado em terrenos “pertencentes à Câmara do Porto e, parcialmente, à APDL [Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo]”, cabendo às duas instituições reivindicá-los.

Em resposta à Lusa, no dia 15 de janeiro, a APDL disse estar totalmente disponível para colaborar com o Ministério Público numa eventual ação para reivindicar os terrenos que a IGF diz serem públicos. Já a Câmara do Porto, em resposta ao requerimento da Arcada, considera que ”a posição assumida pela APDL, mostra, para além de qualquer dúvida, que o destino da presente ação é aquele defendido por si”, ou seja, a sua “total improcedência”.

Desde janeiro de 2019 que a obra, na escarpa da Arrábida, está embargada a pedido do MP. A primeira fase da obra, relativa a um prédio de 10 pisos e 38 fogos, começou em fevereiro de 2018, prevendo-se uma segunda fase para o edifício poente, de 16 pisos e 43 fogos. Em outubro do ano passado, o promotor da obra estimava que os prejuízos decorrentes do embargo ascendessem aos € 40 milhões.