Defeito nos patins de emergência dos tram-train do metro do Porto reparado até final de janeiro

A Metro do Porto estima que até ao final do mês de Janeiro a questão dos patins electromagnéticos esteja “definitivamente solucionada ”em todos os 30 veículos da frota Tram-train, podendo ser levantadas as limitações de velocidade e as acções inspectivas que foram impostas após o problema ter sido detetado, há cerca de um ano. O processo de alteração do sistema dos patins usados como auxílio nas travagens de emergência começou a ser implementado há dois meses, garantindo a administração da Metro “o cumprimento escrupuloso cumprimento de todas as normas ferroviária e de toda a regulação do sector”.

Em comunicado, a empresa afiança que a segurança dos clientes“ é um valor absoluto” da Metro do Porto, sendo “totalmente inegociável”. “A segurança da operação da rede sempre esteve, está e estará totalmente assegurada pelo elevado padrão de exigência que colocamos e do qual não abdicamos”, refere o comunicado. O Metro do Porto transporta mais de 250 mil pessoas por dia, mais de cinco milhões por mês, mais de 70 milhões por ano, “e obriga-se a um compromisso de confiança total com os seus clientes”.

Na nota informativa, enviada esta sexta-feira para evitar alarmismo na sequência de uma notícia do Jornal de Notícias - titulada 'Metro descarrilou devido a falha detetada há um ano', a Metro do Porto, SA avança que qualquer veículo que não se encontre em totais condições para poder circular, que necessite de ser reparado ou apenas inspeccionado, “não circula e não é afecto à operação” diária.

“Mesmo que isso leve a condicionamentos e provoque transtornos junto dos clientes, como se tem vindo a verificar linhas Vermelha, a que liga o Estádio do Dragão à Póvoa do Varzim, e Verde, de ligação ao ISMAI (Instituto Superior da Maia). A empresa assegura que todas as intervenções na frota de material circulante são efectuadas por equipas “altamente competentes, compostas por profissionais certificados e comprovadamente habilitados e experimentados”, no âmbito do contrato de subconcessão para a operação e manutenção vigente com a empresa Via Porto e, também “subsidiariamente”, com a EMEF/CP.

A Metro confirma que o problema detectado nos patins electromagnéticos aconteceu há cerca de um ano e, após uma primeira e criteriosa avaliação, foram tomadas, no início de 2019, “uma série de acções” com vista à sua resolução. “Essas acções foram reforçadas por outras adicionais, implementadas desde Novembro de 2019”, refere a Metro, avançando que a investigação às causas da falha e à sua efectiva resolução tem vindo a decorrer com o apoio e o envolvimento do INEGI – Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Industrial da Universidade do Porto.