Cláudia Simões: “Se não lhe mordesse a mão e o braço, morreria. Ele estava a sufocar-me. Não morri sabe Deus como”

Ainda não se sabe exatamente o que aconteceu na noite do dia 19 de janeiro, mas há um momento que continua particularmente ensombrado e que tem que ver com a entrada de Cláudia Simões, portuguesa e angolana de 42 anos, no carro da polícia para ser transportada para a esquadra da Boba, em Casal de S. Brás, na Amadora, já depois de ter sido algemada e imobilizada junto à paragem de autocarros na Rua Elias Garcia, naquela zona. Cláudia Simões conta ao Expresso ter pedido para não partilhar o mesmo veículo que o agente da polícia que acusa de a ter agredido, pedido a que, diz, ninguém terá dado ouvidos. “Também perguntei para que esquadra íamos e para ligar à minha família, mas nenhum dos três polícias que estavam no carror respondeu”.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler