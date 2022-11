Sindicato da polícia apaga post que insinuou que mulher negra agredida tem “doenças graves”. PSP ainda admite tomar medidas

A publicação sumiu, foi apagada. Sem qualquer justificação, o Sindicato Unificado da Polícia de Segurança Pública fez desaparecer o post que tinha partilhado na sua página de Facebook referente ao caso em que um agente da PSP é acusado de agredir uma mulher de 42 anos que teria recusado pagar o bilhete de autocarro da filha de oito anos. A partilha insinuava que a mulher negra agredida tem “doenças graves”.

Confrontada pelo Expresso com o desaparecimento da publicação em causa, a Direção Nacional da PSP assegura que não pediu que fosse retirada nem teve qualquer tipo de intervenção na situação. “Um vez mais, vinco que aqueles são valores em que a instituição não se revê, no entanto da nossa parte não houve nada que ver com isso”, diz fonte daquela autoridade.

Ainda assim, a PSP mantém a afirmação de que “há necessidade de analisar e, eventualmente, tomar medidas”. Questionada sobre se o caso ainda pode ser investigado, responde “sim, absolutamente”.

Entretanto, a Inspecção-Geral da Administração Interna (IGAI), refere o “Público” já abriu inquérito ao sindicato, “tendo solicitado à Direcção Nacional da PSP que sobre a mesma se pronuncie”. Em causa está um processo administrativo que tem em conta “as notícias de violação grave dos direitos fundamentais de cidadãos por parte dos serviços e seus agentes que cheguem ao conhecimento da IGAI por eventuais violações da legalidade e, em geral, as suspeitas de irregularidades no funcionamento dos serviços, tendo em vista o exercício de controlo indirecto ou a instauração de procedimento disciplinar nos casos de maior gravidade”.​

A publicação do sindicato era composta por fotografias, alegadamente dos ferimentos do agente Carlos Canha - não é possível confirmar nas imagens a identidade -, e pela insinuação de que mulher negra que o acusa de agressão tinha “doenças graves”. “As melhoras ao colega e espero que as análises sejam todas negativas a doenças graves”, podia ler-se até esta quinta-feira.

O Sindicato Unificado da Polícia de Segurança Pública define-se como uma organização sindical “autónoma e independente do Estado, dos governos, das confissões religiosas ou quaisquer organizações de natureza político ou partidárias”.

A direção do sindicato é dirigida por Ernesto Peixoto Rodrigues, agente principal da PSP que em julho deste ano foi alvo de uma pena disciplinar de aposentação compulsiva por parte do Ministério da Administração Interna - consiste na passagem forçada à situação de aposentação, com cessação do vínculo funcional, e são aplicáveis às infrações disciplinares muito graves.

Em causa estava o facto de ter faltado ao serviço sem justificação 83 dias seguidos. Peixoto Rodrigues foi também o número 10 na lista da coligação Basta!, que nas eleições europeias de maio teve como cabeça de lista o líder do Chega, André Ventura.