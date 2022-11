Braga. Rixa entre dois alunos da escola Alberto Sampaio acaba com agressor ferido

A direção da Escola Secundária Alberto Sampaio, em Braga, confirmou ao Expresso uma rixa entre dois alunos, no exterior do estabelecimento de ensino. A PSP e o INEM foram chamados ao local, esta quinta-feira, pelas 9h50, tendo o agressor, maior de idade, ficado ferido na luta com o colega um ano mais novo, que o conseguiu desarmar e sair ileso.

A PSP de Braga avançou ao Expresso que o estudante ferido foi transportado pela ambulância do INEM para o Hospital de Braga para ser suturado aos ferimentos provocadas por “um objeto perfurante”.

A direção escolar já referiu que irá abrir um inquérito para apurar as causas e responsabilidades da rixa, mas até à conclusão do processo disciplinar os dois alunos ficarão suspensos, dada a “discrepância entre as versões relatadas”.

Num breve comunicado, o Ministério da Educação repudia veementemente todas as formas de violência, em particular em ambiente escolar, convidando todos para uma atitude proativa de prevenção de comportamentos violentos e de desrespeito.

O confronto com arma branca desta manhã surge três dias depois de um caso similar ter acontecido na Escola de Fânzeres, em Gondomar, onde um jovem de 17 anos esfaqueou um colega de 16. O agressor foi detido pela Polícia Judiciária por suspeita de tentativa de crime de homicídio, tendo as autoridades apurado que o agressor atacou o colega por vingança.

O detido com um registo escolar marcado por outros episódios de violência feriu a vítima nas costas e na cara, tendo recebido tratamento no Hospital de São João, no Porto. O agressor colocou-se em fuga, mas acabou por se entregar no posto da GNR local. A direção da escola também instaurou um processo disciplinar e suspendeu-o da frequência das aulas.

Notícia atualizada às 14h50