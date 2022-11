O cliente quer, o cliente tem. Coca-Cola não desiste das garrafas de plástico

Para a Coca-Cola, o cliente é quem manda. E se o cliente continua a preferir a sua bebida preferida nas tradicionais garrafas de plástico, icónicas, mas não reutilizáveis, assim continuará a ser servido.

Isto confirmou à BBC a vice-presidente da Coca-Cola para a área de sustentabilidade e assuntos públicos. Em Davos, para assistir ao Fórum Económico Mundial, na Suíça, Bea Perez explicou esta terça-feira que a empresa não tem planos para desistir das garrafas: os consumidores ainda as querem, justificou.

Talvez não para sempre. “À medida que mudamos o nosso sistema de engarrafamento, adotando a reciclagem e a inovação, também temos de mostrar ao consumidor quais as oportunidades disponíveis. Elas mudarão connosco”, acrescentou Bea Perez.

A longo prazo, o objetivo da empresa é o de adotar embalagens feitas com pelo menos 50% de material reciclado, uma meta fixada até 2030, além de pretender recolher ou reciclar uma garrafa ou lata por cada bebida vendida.

A ambição peca por defeito, acusam os ambientalistas, que apelam à marca que abandone o plástico, em vez de apenas se comprometer a reciclá-lo. Um relatório de 2019 do movimento Break Free From Plastic, considerou a Coca-Cola a marca mais poluidora do mundo em matéria de resíduos plásticos.