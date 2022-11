Médicos e engenheiros: as profissões preferidas dos jovens de 15 anos

Apesar de todas as alterações ocorridas no mundo entre 2000 e 2018, incluindo o aparecimento de novas profissões e a ameaça sobre tantas outras, as expectativas dos jovens de 15 anos em relação às suas carreiras profissionais futuras mudaram muito pouco.

Entre as 10 mais referidas pelos rapazes na última avaliação do PISA, o maior teste internacional às competências de literacia dos estudantes de 15 anos e que é acompanhado de um inquérito a jovens, pais e professores, a única diferença prende-se com a ordem de preferências. Se em 2000 a profissão de empresário foi a mais referida, seguida de um emprego relacionado com a área das Tecnologias da Informação e Comunicação, em 2018 o primeiro lugar passou a ser ocupado pela carreira de engenheiro.

Quanto às raparigas dos 41 países que participam no PISA desde o início, os dados do estudo Dream Jobs – Teenager’s Carrer Aspirations mostram também alterações na ordem de preferências. Globalmente ser professora passou a ser ambicionado por menos jovens, embora apenas tenha caído para segundo lugar. No topo está agora a carreira médica. E há empregos que saíram – ser jornalista/escritor, secretária e cabeleireira – para dar lugar a designers, polícias e arquitetas.

Estes são alguns dos dados que serão apresentados esta quarta-feira no Fórum Económico Mundial que decorre em Davos, na Suíça. Mas o estudo chega a outras conclusões. Ao contrário do que seria talvez expectável, existe um afunilamento naquilo que os jovens pensam estar a vir a fazer quando tiverem 30 anos.

Entre os país participantes, 53% das raparigas e 47% dos rapazes assinalam uma das dez profissões mais referidas como a mais provável para o seu futuro. Em Portugal, diminuiu a concentração das expectativas de carreira, com metade dos adolescentes a concentrarem as suas respostas nos 10 empregos mais referidos.

Os autores notam que as ambições dos estudantes acabam por não refletir a evolução dos tempos e que são os empregos do século XX, e até anteriores, os que continuam a atrair mais jovens.

Além disso, assinalam, continua a haver diferenças substanciais associadas ao género e à condição socioeconómica. Muitos jovens, sobretudo rapazes e com menos recursos, veem-se a desempenhar tarefas que estão em risco de ser automatizadas. E os alunos com bons resultados no PISA têm expetativas diferentes, de carreira e até de prosseguimento de estudos, consoante o seu contexto sócioeconómico.

No grupo dos estudantes com melhores resultados nestes testes, a preferência manteve-se em 2000 e em 2018, recaindo sobre a carreira médica.

O estudo refere ainda a importância de os jovens participarem em atividades de orientação de carreira, como visitas a feiras de emprego e entrevistas com orientadores vocacionais. Mas lembra que menos de 40% dos alunos que participaram no PISA tiveram este tipo de experiência.