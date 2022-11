Lisboa no lugar 125 das melhores cidades do mundo para viver em família

Lisboa está no último terço da lista das 150 melhores cidades do mundo para viver e criar uma família: aparece no lugar 125, ainda assim à frente do Porto, avaliado na 130.ª posição. O estudo “Best Cities for Families 2020” é liderado pelos países do norte, da Europa e da América, com um pódio formado por Helsínquia, capital da Finlândia, Quebec, no Canadá, e Oslo, na Noruega.

Promovido pela Movinga, plataforma especializada no apoio à mudança de país, o estudo apresentado esta quarta-feira partiu de uma lista de 150 cidades mundiais consideradas atrativas para a vida familiar. Atribuindo pontuações de 0 a 100, os especialistas avaliaram 15 critérios em cada uma, divididos em duas grandes categorias: o da habitabilidade da cidade, onde se incluem fatores como a habitação, a educação, as taxas de emprego ou a acessibilidade em geral; e o da legislação para as famílias, desde os valores das licenças parentais à capacidade de inclusão de pais do mesmo sexo.

Um terceiro grupo de critérios ficou entregue a quem fala por experiência própria: os pais. O “Best Cities for Families 2020” teve também por base dois inquéritos feitos a quem habita as cidades com filhos: um centrado no sentimento de segurança em relação às crianças e outro na forma como a cidade facilita, ou dificulta, a vida familiar.

Ainda que o ranking global não coloque a capital portuguesa em grande posição, Lisboa aparece bem cotada em alguns destes critérios. É a 23.ª melhor no que respeita às atividades infantis e familiares (83.6 pontos), é a 46.ª no número de dias pagos de licença parental (367 dias) e é a 61.ª na qualidade do ensino e educação (87.7 pontos).

Também na segurança a cidade alcança bons resultados, conseguindo uma pontuação de 88.6 pontos em 100 possíveis. Porém, nenhuma delas é suficiente para chegar aos primeiros lugares em qualquer dos critérios avaliados pelo estudo.

nick karvounis / unsplash

O mesmo se passa com o Porto. A Invicta apresenta resultados favoráveis nos mesmos critérios que a vizinha Lisboa, como segurança, educação, atividades de lazer para famílias e “family-friendliness”, que pode ser traduzido como “ambiente amigável para as famílias”. No entanto, sempre um pouco abaixo da capital, o que explica o lugar 130 da tabela.

Curioso é perceber que Lisboa tem melhores resultados na avaliação dos especialistas, daí as cinco posições acima no ranking, mas piores nos inquéritos feitos aos pais. Os que habitam no Porto parecem ter da cidade melhor impressão, tendo concordado mais vezes com as afirmações “sinto-me confortável em deixar os meus filhos irem sozinhos à loja da esquina” e “esta cidade é boa para famílias”.

Na distribuição por países, Portugal não é o único representado mais do que uma vez. No Hemisfério Norte os casos repetem-se, com destaque para o Canadá, que aparece com seis cidades, a Alemanha, com 13, e os Estados Unidos da América, que dominam por larga margem, com 48 presenças (Nova Iorque consegue apenas a 69.ª posição do ranking mundial, se é nela que está a pensar). Da lista não faz parte qualquer cidade africana.

A tabela completa está disponível aqui e, além do resultado global, permite ver as pontuações das cidades em cada um dos 15 critérios estudados.