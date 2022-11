Lego lança réplica da Estação Espacial Internacional

Há uma nova Estação Espacial Internacional, montável em 843 peças, e tão realista que inclui dois mini-astronautas, um satélite e uma réplica do Vaivém Espacial, além de vários pormenores decalcados da estação real. Trata-se de um novo lançamento da Lego, que chegará às lojas no início de fevereiro, criado para comemorar o 20º aniversário da presença de humanos a bordo da estação espacial.

O kit foi oficialmente apresentado esta segunda-feira, e em grande estilo, através de um vídeo onde se pode ver um balão de ar quente transportando a mini estação até cerca de 50 quilómetros acima da Terra. Quanto ao preço, a edição comemorativa será comercializada por cerca de 70 dólares (cerca de 63 euros).

A ideia para o desenvolvimento deste produto partiu de um fã da marca, que a apresentou no âmbito da Lego Ideas, uma iniciativa que recolhe sugestões para a criação de novos artigos e em que é possível votar nas propostas submetidas. Caso a empresa avance com alguma delas, os criadores receberão 1% da receita de vendas e licenciamento. No caso da estação espacial, a ideia somou mais de 10.400 votos, conquistando 45,6% das preferências.