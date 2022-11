Primeira manifestação das polícias de 2020 realiza-se em três cidades

Os polícias desta vez não vão ser travados com grades e proteções em cimento, como aconteceu na última manifestação da PSP e da GNR em frente à Assembleia da República. Pelo menos é o que acredita Paulo Rodrigues, presidente da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP/PSP), e aquele que é um dos principais rostos da manifestação agendada para Lisboa, Braga e Faro, na tarde desta terça-feira. O dirigente gostava que os sindicatos fossem recebidos pessoalmente por Mário Centeno no Ministério das Finanças mas tem dúvidas de que isso vá acontecer. “O ministro não tem por norma receber os sindicatos. O que é mau.”

O protesto das polícias deste dia 21 de janeiro é contra o ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita ou contra o ministro das finanças Mário Centeno?

É contra o Governo. Pois este comprometeu-se com um conjunto de soluções mas que não foram cumpridas. O senhor primeiro-ministro António Costa tem grande responsabilidade no que se passa já que estas medidas foram faladas na última campanha eleitoral. E o próprio Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que agora iria ser o momento das forças de segurança.

A manifestação vai ser realizada simultaneamente em três cidades (Lisboa, Braga e Faro). Porque razão mudaram os moldes em relação à última de 21 de novembro, em frente ao parlamento?

Para dar a oportunidade ao pessoal que não se pode deslocar a Lisboa para aderir aos protestos.

Vão protestar inclusive nas bancadas do estádio do Sporting de Braga, no primeiro jogo da Final Four da Taça da Liga. Não têm receio de uma reação negativa por parte dos adeptos?

Acredito que possa haver alguma estranheza por parte dos adeptos porque não é normal os polícias estarem nas bancadas em protesto. Mas achamos que não haver problemas nesse sentido.

A faixa que vão levar para dentro do estádio com a frase ‘Polícias exigem respeito’ vai ter que dimensões?

Não sei o tamanho da faixa mas dará visibilidade à mensagem de que os polícias exigem respeito.

Paralelamente, em Lisboa, vão apresentar um documento no Ministério das Finanças. O que vai conter esse documento?

Aí estarão as nossas principais reivindicações: a necessidade de uma atualização remuneratória e dos suplementos, a criação de um subsídio de risco e uma verba adequada para cumprir um conjunto de resoluções, como a da aquisição de equipamento para proteção pessoal. O orçamento das polícia tem que aumentar consideravelmente para dar resposta aos vários problemas.

Acreditam que Mário Centeno os vá receber no ministério?

Tenho dúvidas. Até porque ele nunca o fez. Não tem por norma receber os sindicatos. O que é mau. Porque lhe poderíamos explicar em primeira mão aquilo que nos vai na alma. E talvez ele percebesse melhor qual o sentimento atual das polícias. E esse sentimento é de responsabilidade. Não queremos que daqui a dois ou três anos, caso o país esteja numa situação de insegurança e de maior criminalidade, ficarmos com a responsabilidade de não ter alertado o Governo. E queremos mostrar aos cidadãos que fizemos tudo para alertar o poder político.

Não vão enviar documentos também ao Ministério da Administração Interna (MAI)?

Não. Temos tido reuniões regulares com o MAI. Eles conhecem bem os nossos problemas. Não vale a pena estar a repetir-lhes a mesma informação.

Preveem uma manifestação com a participação alta como a última de 21 de novembro, onde estiveram 15 mil polícias a protestar em frente ao Parlamento?

Não. Vão ser menos. Não podemos esquecer que a Unidade Especial de Polícia (UEP) vai estar toda empenhada no policiamento à manifestação. E as Equipas de Intervenção Rápida (EIR) também. Além disso, a PSP cortou folgas e férias para os agentes que pretendam ir à manifestação. Não é que os polícias não gostassem de participar. O problema é que tudo isto irá limitar a participação nas três manifestações. Vamos ter, ainda assim, várias centenas de profissionais.

Fala só em centenas. Não arrisca o número de milhares?

Não, tendo em vista estas duas causas que referi é muito difícil ter pessoal a participar em manifestações. Vamos ter um bom número mas não serão os 15 mil da outra manifestação.

Esta estratégia de separar a manifestação em três cidades é para afastar o Movimento Zero (M0) dos protestos?

Não. Esta forma de protesto foi aprovada por unanimidade no último encontro nacional dos sindicatos, onde acredito que terão estado também elementos desse movimento. Não temos que condicionar as ações de protesto de outros movimentos ou forças sindicais. Nem temos que nos deixar condicionar por essas organizações. Achamos que quantos mais protestos melhor.

O M0 agendou protestos nos aeroportos nesse dia…

Sim, não temos nada a opor. Desde que sejam protestos legítimos achamos muito bem. Tomáramos nós que todos os polícias participassem nos protestos.

Paulo Rodrigues é o presidente do principal sindicato da PSP FOTO RODRIGO ANTUNES/LUSA

O corte de folgas e férias para este dia 21 é um ataque direto à manifestação?

Não sei se é um ataque mas quem decidiu isso sabe que vai condicionar a manifestação. Vai condicionar a manifestação, não tenho dúvidas.

Sabem se têm do vosso lado o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa?

Marcelo Rebelo de Sousa fez umas declarações sobre este ser o momento das forças de segurança na altura da atualização salarial e o estatuto dos juízes e da Polícia Judiciária. Gostaríamos que o senhor Presidente da República dissesse agora que este é o momento das forças de segurança. E que tivesse uma palavra de apreço sobre o papel dos polícias e se mostrasse solidário pela nossa luta. Tenho esperança que ele fale sobre o assunto. Seria um sinal de grande apoio e cairia muito bem entre os profissionais da PSP e da GNR. Perceberíamos que a nossa mensagem estaria a ser escutada pelo Presidente da República. E pelo menos não nos sentíamos completamente abandonados. Este é o sentimento dos polícias em relação ao poder político.

Acha que vão ser recebidos no Ministério das Finanças com as proteções de cimento, que foram colocadas por proteção, no último protesto no Parlamento?

Acho que não. A Polícia já percebeu que não estamos cá para partir ou criar problemas e que não há nada a temer. Haverá sim um dispositivo interessante de policiamento, mas sem grandes barreiras de proteção. Num protesto tão disperso não será adequado estar a levantar grandes barreiras.