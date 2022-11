Novo coronavírus. Direção-Geral da Saúde reuniu comissão de peritos

A Direção-Geral da Saúde (DGS) reuniu esta terça-feira uma comissão de peritos com o objetivo de avaliar a evolução relativa ao novo coronavírus, originalmente identificado na cidade chinesa de Wuhuan.

Contactada pelo Expresso, sobre eventuais medidas a serem consideradas, de caráter preventivo ou como resposta ao surto, a DGS lembrou que decorrerá esta quarta-feira uma reunião da Organização Mundial da Saúde, cujas conclusões levarão os diferentes países a agir “em conformidade”.

No seu mais recente comunicado, divulgado esta terça-feira, a DGS (que considera os dados disponibilizados pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças) refere a existência de 270 casos em Wuhuan (incluindo quatro mortes); 14 na província de Guangdong; cinco na região de Pequim; e dois em Xangai. Fora da China, o comunicado menciona dois casos na Tailândia, um no Japão e um outro na Coreia do Sul.

A nota sublinha que “todos os casos reportados fora de Wuhuan referem ligação a esta cidade”, com a maioria deles “epideologicamente” associados “a um mercado específico de alimentos e animais vivos (peixe, mariscos e aves)”, encerrado ao público no dia 1 de janeiro.

Lembra ainda a DGS que o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças considera que “existe baixa probabilidade de importação de casos nos países da União Europeia/Espaço Económico Europeu”.