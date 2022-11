Movimento Zero mobiliza cerca de uma centena de manifestantes junto ao Aeroporto de Lisboa

No Porto, em Faro e no Funchal, a vigília não está a ter tanta adesão como em Lisboa. Em declarações aos jornalistas em Lisboa, António Ramos, antigo presidente do Sindicato dos Profissionais de Polícia, apontou os baixos ordenados da PSP, "que estão próximos do salário mínimo nacional", o corte nas reformas ou a "falta de agentes nas esquadras", como alguns dos motivos que levam a mais um protesto da polícia.

Às 10h, hora marcada para o início da vigília nos aeroportos portugueses, havia cerca de 10 elementos que fazem parte do Movimento Zero, embora sem estarem identificados como tal, um número que foi crescendo com o passar do tempo.

Cerca de uma hora depois, havia já cerca de meia centena de elementos do lado de fora do Aeroporto Humberto Delgado, que se mantiveram sempre em silêncio e recusaram prestar declarações aos jornalistas.

À Lusa, António Ramos, um dos fundadores do sindicalismo policial no país, explicou que as pessoas "não querem dar a cara por causa de processos disciplinares".

"Já eu não tenho medo nenhum", garantiu à Lusa António Ramos, que está na pré-reforma e que em 1980 começou a lutar pelo direito de a polícia ter um sindicato, objetivo só conseguido em 2003.

António Ramos aproveitou a vigília de hoje para criticar a nova lei sindical, classificando-a de "um aborto" por retirar alguns direitos conseguidos ao longo de duas décadas de luta.

Sobre o facto de os protestos agendados para o dia de hoje acontecerem numa altura em que estão a decorrer as negociações com o Governo, o dirigente sindical considerou que estas são apenas "uma manobra de distração".

Devido à vigília promovida pelo Movimento Zero, um movimento social inorgânico criado em maio de 2019 por elementos da PSP e da GNR, nota-se um reforço policial no Aeroporto de Lisboa.

No aeroporto de Faro, o protesto do Movimento Zero reunia às 11h aproximadamente 20 pessoas, que se concentravam junto às partidas da aerogare, sem ostentarem cartazes ou as camisolas brancas que identificam o movimento.

Nas entradas do aeroporto era visível um reforço policial devido à concentração, estando também presentes elementos da Unidade Especial de Polícia da PSP.

Nenhum dos elementos presentes no protesto, que começaram, lentamente, a concentrar-se a partir das 10h, quis prestar declarações aos jornalistas, embora alguns tenham confirmado que integram a vigília.

No aeroporto Sá Carneiro, no Porto, pelas 10h45 não havia qualquer protesto organizado, apenas um grupo de pessoas que se declarou solidária com o Movimento Zero sem se identificar.

Já na Madeira, no aeroporto do Funchal não houve qualquer vigília.