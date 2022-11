Exército exige €350 mil a médicos para saírem

O Exército está a ser contestado juridicamente por exigir indemnizações a médicos militares que querem abandonar a vida militar, que são mais do dobro pedido, em média, pelos outros dois ramos. O Expresso teve acesso aos processos de cinco oficiais que estão a refutar as contas do ramo, cujos valores exigidos variam entre os €240 mil e os €350 mil, quando as contas feitas aos médicos na Marinha e na Força Aérea são habitualmente menos de metade (entre os €100 mil e os €135 mil, ver texto ao lado). Faz parte das regras: os médicos do quadro permanente que quiserem sair antes de cumprido o tempo mínimo de serviço — só o podem fazer 10 anos depois de concluída a formação médica, ou seja, o internato — têm de ressarcir o Estado desses gastos, aplicando-se uma fórmula de cálculo prevista na lei. Mas uma fonte que acompanha o processo destes militares diz que o Exército está a usar uma norma diferente da utilizada pelos outros ramos.

“Porque é que o Exército até há uns meses solicitava valores razoáveis e de há uns meses mudou os critérios?”, questiona a mesma fonte. O ramo está a aplicar o Artigo 5º da referida portaria — onde constam as fórmulas de cálculo —, quando deveria considerar a fórmula do Artigo 7º, isto na perspetiva dos militares que querem sair. Em resposta ao Expresso, o Exército assume que o “pagamento de uma indemnização ao Estado” é calculado pela “fórmula constante no Artigo 5º da Portaria nº 188/2016”. E que o Artigo 7º se refere a situações “resultantes da frequência de cursos que obrigam o militar a prestar um serviço efetivo adicional” — caso dos clínicos, por causa do internato médico. Mas não assume claramente qual é a que está a aplicar.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.